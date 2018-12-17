МВД подтвердило задержание руководителя газовой компании в Дагестане

17 декабря 2018, 03:20

Гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан в медцентре за 20 минут до плановой операции.

Как информировал "Кавказский узел", 16 декабря источники в силовых структурах Дагестана сообщили, что гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Махачкалу.

В апреле суд в Махачкале дисквалифицировал гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в связи с нарушением трудового законодательства при увольнении подчиненных. 9 ноября источники сообщили о задержании гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова и начальника одного из отделов компании после обысков на предприятии. Представители "Газпром межрегионгаз Махачкала" в тот же день опровергли эти сведения, заявив, что информация о задержании Анастасова не соответствует действительности.

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения природного газа в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на сотрудника пресс-службы полиции Дагестана.

"По подозрению в причастности к этому преступлению задержан руководитель одной из газовых компаний республики", - отметил сотрудник ведомства.

Анастасов задержан в медицинском учреждении

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан в медицинском учреждении за двадцать минут до плановой операции, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу головной компании "Газпром межрегионгаз".

Анастасов задержан в рамках расследования трех уголовных дел: помимо упомянутого дело о мошенничестве в особо крупном размере, речь идет также про дела о злоупотреблении полномочиями и о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, информирует ТАСС.

Ранее следователи установили, что сотрудники "Газпром межрегионгаз Махачкала" в августе-сентябре этого года необоснованно начислили 35 абонентам в селе Уллубий-аул Карабудахкентского района долги на суммы от 167 тысяч до 460 тысяч рублей. Сумму ущерба следователи оценили в 11 миллионов рублей.

Какие-либо комментарии самого Владимир Анастасова относительно информации о задержании пока не поступали.