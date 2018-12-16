Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

16 декабря 2018, 18:33

Четыре человека госпитализированы после перестрелки в Дагестане

Молодые люди в Хасавюрте в ходе конфликта устроили стрельбу, ранив друг друга и случайных прохожих, сообщил сегодня источник.

По его данным, инцидент произошел вечером 15 декабря, однако известно о нем стало лишь сегодня.

"Трое молодых людей в ходе возникшего конфликта напали на четвертого. Последний вытащил пистолет и открыл по ним стрельбу, один из тех троих, в свою очередь, также вытащил пистолет и выстрелил в ответ. В результате, два человека с обеих конфликтующих сторон получили ранения", - цитирует свой источник "Интерфакс".

По словам источника, в результате перестрелки ранены также двое случайных прохожих. Четверо раненых госпитализированы.

Источник добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

"Это был обычный бытовой конфликт, но в итоге он перерос в перестрелку. Ранены четыре человека, идет проверка", - передает слова своего источника "Регион online".

На сайтах региональных МВД и Следкома сегодня к 18.30 мск нет информации об инциденте.

Примечание:

"Трое силовиков ранены при спецоперации в Дагестане", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе", "Силовиков заинтересовала информация о стрельбе в Дагестане".

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