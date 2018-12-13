Житель Карачаево-Черкесии пожаловался Москальковой на следствие по делу о пытках

13 декабря 2018, 18:01

Житель Карачаево-Черкесии Гузер Хашукаев, заявивший о пытках после задержания, попросил у российского омбудсмена содействия в расследовании его дела. По словам Хашукаева, пытавшие его силовики продолжают работать в органах.

Как писал "Кавказский узел", 38-летний житель Карачаево-Черкесии в конце августа заявил о пытках. Мужчина сообщил, что сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по СКФО пытали его после отказа сотрудничать с силовиками. Судмедэксперты обнаружили на его теле травмы и повреждения, предположительно причиненные воздействием электротока.

13 сентября стало известно, что замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО объявлен в розыск по этому делу.

Житель аула Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии Гузер Хашукаев обратился сегодня к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой содействовать справедливому расследованию его дела о пытках. Мужчина также направил обращения руководителю СКР Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры в отношении силовиков, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В заявлении Хашукаев рассказал обстоятельства своего задержания утром 22 августа. По словам мужчины, его задержали на посту ГИБДД в поселке Октябрьский в Карачаево-Черкесии.

"Мне надели на голову маску, перевезли в неизвестном направлении, где подвергли пыткам с применением электрического тока", - говорится в обращении Гузера Хашукаева к Москальковой, копия которого имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла".

Как утверждает Хашукаев, силовики надевали ему на голову резиновый шлем, который вызывал нестерпимую боль. "Само задержание незаконное, потому что я никаких преступлений и правонарушений не совершал. [Силовики] начали склонять [меня] к сотрудничеству, выбивать под пытками нужные им показания. Мне были нанесены телесные повреждения и причинены глубокие моральные страдания", - пишет житель Карачаево-Черкесии.

Судмедэксперты обнаружили у мужчины поверхностную рану правой кисти, возникшую, предположительно, при контакте с проводником электротока, а также кровоподтеки в районе затылочной области и левого глаза. Хашукаев отмечает, что было возбуждено уголовное дело, однако все подозреваемые, по его данным, продолжают работать, и никаких мер в их отношении не принято.

Гузер Хашукаев, заявивший о пытках после задержания, в прошлом занимал пост генерального директора "Газпром газораспределение Черкесск", указывал 4 сентября Telegram-канал Mash. Согласно информации на сайте компании "Газпром газораспределение Ставрополь", в настоящее время Хашукаев работает исполнительным директором АО "Минераловодская газовая компания".

"Уже три с половиной месяца я не могу добиться справедливости. [...] В СКФО расследование данного дела не продвигается. По моему мнению, расследование затягивается искусственно, и я опасаюсь, что виновные уйдут от ответственности", - указал Гузер Хашукаев. Потерпевший не исключил, что руководитель одной из силовых структур лично поручил подчиненным склонить его к сотрудничеству пытками.

Житель Карачаево-Черкесии попросил Москалькову оказать в рамках своих полномочий содействие в восстановлении справедливости.

Никаких следственных действий с участием потерпевшего Хашукаева, за исключением его допроса, проведено не было, утверждает его адвокат. . "Не было опознаний подозреваемых, не было очных ставок. Мною направлены запросы и ходатайства в Следственный комитет, мы ждем ответа", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анжела Урусова.

Уголовное дело о пытках Хашукаева расследуется центральным аппаратом СКР, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии. Представители ГУ МВД России по СКФО отказались ответить на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, продолжают ли подозреваемые по делу о пытках работать в органах.