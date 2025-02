Сумгаитские погромы 1988 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

27-28 февраля 1988 года в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли массовые избиения, убийства и погромы армян. Сумгаитский погром стал одним из ключевых событий в новейшей истоии конфронтации Армении и Азербайджана.

26 февраля 1988 года в Сумгаите перед зданием городского комитета КПСС на площади Ленина группа азербайджанцев, численностью от сорока до пятидесяти человек, вышла на демонстрацию, чтобы выразить протест в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

27 февраля число участников демонстрации выросло до нескольких тысяч. По свидетельствам очевидцев, на митинге выступила второй секретарь горкомпа КПСС Мелек Байрамова, которая потребовала, чтобы армяне покинули Азербайджан. В тот же вечер появились сообщения о первых случаях насилия, произошедших в кинотеатре и на рынке. Местная милиция, укомплектованная азербайджанцами, в происходившее не вмешивалась.

На следующий день, 28 февраля, разъяренная толпа заполнила всю центральную площадь Сумгаита. Партийный руководитель города Джахангир Муслим-заде, взяв в руки флаг Азербайджанской ССР, возглавил многотысячную колонну демонстрантов. Хвостовая часть колонны рассыпалась на отдельные группы, которые рассеялись по центральным кварталам города в поисках армян. По данным очевидцев, зачинателями бесчинств стали некоторые беженцы, действовавшие при попустительстве местных и республиканских властей. Банды численностью от десяти до пятидесяти и более человек били стекла, поджигали автомобили, искали, избивали, насиловали и убивали армян, нападали на их квартиры. Несколько кварталов Сумгаита превратились в зону боевых действий. Эпицентром стал квартал, прилегающий к городскому автовокзалу.

Жестокие погромы продолжались и 29 февраля и закончились только тогда, когда вмешались войска, введенные в Сумгаит ещё накануне.

Число жертв погромов точно не установлено. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в результате бесчинств погромщиков в Сумгаите 27-28 февраля 1988 года погибло 26 армян и 6 азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других объектов общественного назначения.



По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализу свидетельств о смерти, только число погибших составило сотни человек. Так, историк Джеффри Хоскинг указывает, что число убитых армян исчислялось сотнями, а журналист Дэвид Ремник отмечал в The Washington Post, что при оценке количества погибших армянское общественное мнение сходится в цифре, по меньшей мере, 200 человек.

Азербайджанские источники не оспаривают и принимают количество погибших по данным Генпрокуратуры СССР. Так Аваз Гасанов, глава азербайджанского Общества гуманитарных исследований, считает, что «скрыть данные о человеческих жертвах вряд ли было возможным».

Историки и политологи Еревана и Баку ведут жесткие споры о причинах погромов. Был ли Сумгаит реакцией на изгнание азербайджанцев из Кафанского района Армении? Или же беженцы с обеих сторон были реакцией на армянские погромы на территории Азербайджанской ССР? Распространилось немало и спекуляций, и конспирологических версий.

Стороны ссылаются на источники и мнения очевидцев. Однако, с полной уверенностью, можно лишь утверждать, что после Сумгаита обмен беженцами между Арменией и Азербайджаном стал неизбежен.

«После Сумгаита стало ясно, что пути назад уже нет тем более, что советские власти проявляли крайнюю нерешительность и колебания. Для армян Сумгаит стал напоминанием о резне в годы Первой мировой войны, а азербайджанцы в их сознании отождествлялись с оттоманскими войсками. И до Сумгаита армяне изгоняли азербайджанцев из Армении, но теперь они стали изгонять их систематически и целенаправленно, в том числе и из районов Арарата и Зангезура, где азербайджанцы жили компактной группой», - пишет шведский кавказовед Сванте Корнелл.

Эти события послужили началом для процесса исхода около 140 тысяч армян, проживавших в Азербайджане, в Нагорный Карабах и Армению. Многие участники погромов не понесли никакой ответственности. Постановления Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК КПСС, принятые в марте 1988 года по поводу данного межнационального конфликта, отличались половинчатостью и не привели к стабилизации положения.

Сумгаитские погромы стали одним из поводов для начала войны между Нагорно-Карабахской Республикой, действовавшей при поддержке Армении, и Азербайджаном.

28 февраля 2024 года, в годовщину погромов в Сумгаите, беженцы из Азербайджана почтили память жертв погромов, возложив цветы к хачкарам Цицернакаберда в Ереване. Они призвали международное сообщество осудить все акты насилия против армян, произошедшие в течение более чем 30 последних лет. Они напомнили, что беспорядки в Сумгаите положили начало погромам армян в других азербайджанских городах, а в 2023 году привели к массовому исходу населения из Нагорного Карабаха.

27 февраля 2025 года, в 37-ю годовщину погромов МИД Армении выступил с заявлением, в котором указал, что преступления, совершенные в Сумгаите с 27 по 29 февраля 1988 года, ознаменовали начало массовых погромов против армян при покровительстве и попустительстве властей. Поминовение жертв погромов в Сумгаите служит пониманию необходимости “преодоления вражды, чтобы не допустить повторения подобных проявлений в будущем”, указал МИД Армении.

