Армяне из Азербайджана и Карабаха призвали мир осудить погромы в Сумгаите

29 февраля 2024, 05:19

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Беженцы из Азербайджана почтили память жертв погромов армян в Сумгаите, возложив цветы к хачкарам Цицернакаберда в Ереване.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

В годовщину погромов в Сумгаите 28 февраля беженцы из Азербайджана призвали международное сообщество осудить все акты насилия против армян, произошедшие в течение более чем 30 последних лет. Они напомнили, что беспорядки в Сумгаите положили начало погромам армян в других азербайджанских городах, а в 2023 году привели к массовому исходу населения из Нагорного Карабаха.

«То, что происходило с армянами за последние десятилетия, ни что иное как геноцид. Мы, беженцы, сегодня призываем мир наконец-то дать оценку всем этим действиям, и призвать к ответственности не только прямых виновников, но и косвенных. Геноцид, осуществленный Азербайджаном, начался Сумгаита, Баку, Кировабада, Шаумян и Марага, продолжился в Республике Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) - в более чем 320 населенных пунктах. И все виновники остаются безнаказанными. Игнорирование геноцида, приводит к новым геноцидиальным актам, и не только в отношении армян», - заявила беженка из Азербайджана, а после - из Нагорного Карабаха, Светлана Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

В заявлении вице-спикера парламента Нагорного Карабаха Гагика Багунца от 28 февраля Сумгаитские погромы названы «одной из самых трагических и чудовищных страниц новейшей истории армянского народа, до сих пор не осужденной в соответствии с международным правом».

«Группы погромщиков при полном безразличии правоохранительных органов города врывались в квартиры армян и с невероятной жестокостью расправлялись с невинными людьми. Насилие против армян было проявлением многолетней политики. Сочетание этих факторов - чувства безнаказанности и вседозволенности, нетерпимость и ненависть к армянам и стремление любой ценой подавить право народа Арцаха на самоопределение - привело к укоренению в политическом сознании и государственной политике Азербайджана геноцидальных намерений», - отметил вице-спикер.

Он с сожалением отметил, что «проводимая Азербайджаном политика угнетения, запугивания, грубого нарушения прав человека» не изменилась.

«Ситуация с Арцахом и арцахским народом является ярким тому подтверждением. Мы отдаем дань памяти невинным жертвам массовых преступлений, совершенных в Сумгаите и других населенных пунктах, и констатируем, что армяноненавистничество, применение силы и угроза применения силы продолжают оставаться госполитикой Азербайджана. А совершенные преступления не должны оставаться для цивилизованного мира прошлыми и закрытыми страницами», - заявил Багунц.

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