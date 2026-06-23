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11:50, 23 июня 2026

Пользователи соцсети сопоставили убийство Скрепецкого с громкими делами Немцова и Политковской

Семен Скрепецкий. Фото: https://meduza.io/news/2026/06/15/v-polshe-ubit-hudozhnik-aktsionist-semen-skrepetskiy-on-risoval-karikatury-na-putina-lukashenko-i-navalnogo https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Борис Немцов и Анна Политковская не высмеивали власть в сатирических рисунках, однако тоже стали жертвами заказных убийств. Художник Семен Скрепецкий пополнил список людей, чья деятельность и позиция привели их к трагической гибели, считают пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня стало известно, что Эльнур А., подозреваемый в убийстве художника Роберта Кузовкова (псевдоним Семен Скрепецкий), который рисовал карикатуры на политиков, в частности, Рамзана Кадырова, отказался признать вину и давать показания. Суд в Люблине арестовал подозреваемого на три месяца.

16 июня художник из России Роберт Кузовков, который рисовал под псевдонимом Семен Скрепецкий карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, был застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомые художника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. 

Комментаторы осудили преследование за творчество

Пост о смерти Семена Скрепецкого был опубликован 19 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 11.50 мск 23 июня эта запись набрала 1876 отметок с реакцией пользователей и 1141 комментарий. Часть их авторов сравнила убийство Скрепецкого с другими резонанными преступлениями.

"Помню, как убили [Владислава] Листьева. Карикатур он не рисовал. [Анна] Политковская тоже карикатур не рисовала. [Джохар] Дудаев, [Борис] Немцов и многие другие, которых уже нет, тоже карикатур не рисовали", - написал Igor Babich.

"Карикатуры можно не любить, с ними можно спорить, их можно осуждать. Но отвечать на рисунки пулями - это уже признание собственного бессилия. Когда власть начинает бояться художников, сатириков и критиков, значит проблема не в них. И самый показательный момент - стрельба в спину. Это символично. В спину стреляют не из силы, а из страха", - подчеркнул Farhad Mirzoyev.

"Умер как воин. Из легенды превратился в икону", - заявил Иван Волошин. "Убив его, они сделали его имя бессмертным. Картины взлетели в цене", - отметил пользователь с ником Seruen.

"Гагарин долетался, этот дорисовался", - заявила Светлана Яновская.

"Жаль его, но он разозлил серьезных людей. У власть имущих всегда на один патрон больше", - написал Roman Tabacari.

"Когда один из узников спасается, выходит на свет, понимает, как устроен мир, и возвращается, чтобы спасти остальных - они его высмеивают и ненавидят. Платон прямо писал, что если бы они могли дотянуться до этого освободившегося человека, то убили бы его", - отметил Zviad Pipia.

Некоторые другие пользователи выразили сомнения относительно некоторых деталей, озвученных следствием. "[Обвиняемый] уже чеченец. Через пару дней будет кто-то другой. Определитесь уже", - сыронизировал Serghei Bashtan.

"Теперь будут разные варианты придумывать", - считает Konstantin Mainick.

"Одни пишут, что убийца был украинец с грузинским паспортом, другие пишут, что был убит на востоке Польши, третьи пишут совсем другое. Кому как нравится", - отметила Irena.

Также комментаторы выразили соболезнования и положительно отзывалась о Семене Скрепецком.

"Роберт боролся по-своему. Он был наделен особым даром, который выражал душевно, искренне. Убить человека, а особенно талантливого - это зверство. Нам жаль Роберта, ибо он был невиновным, честным", - отметила Хюратун Саграда Мария.

"Эх, жалко художника! Хороший был человек, сильный духом", - написал Ulanbek Dzhuraev.

"Он был обречен. Карикатура любая должна быть немножко смешной. А его рисунки были выходящими за грани. Критика должна иметь пределы", - считает Роман Егоров.

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет, Заказчик убийства установлен не был, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Напомним, 18 июня стало известно о задержании в Польше подозреваемого в убийстве художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого). Задержанный мужчина использовал грузинский паспорт; по утверждению некоторых источников, документ с большой долей вероятности является поддельным, а сам подозреваемый - чеченец. Мужчина, задержанный в пригороде Варшавы по подозрению в убийстве автора карикатур на Кадыровых Семена Скрепецкого, говорил по-русски и знал азербайджанский язык, утверждают его соседи по хостелу.

Работы Семена Скрепецкого практически неизвестны в Чечне, но власти республики могли воспринять их как оскорбительные и использовать его убийство как послание другим критикам Кадырова в Европе, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

 Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. А незадолго до своего убийства, 14 июня, он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами.

Власти Чечни длительное время преследуют своих критиков за рубежом

Уже длительное время критики властей Чечни подвергаются преследованию, в том числе в других странах. В частности, в начале 2020 года в отеле французского города Лилль было найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый. Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, заявил позже чеченский блогер Тумсо Абдурахманов**.

В июле 2020 года о регулярно поступающих угрозах рассказали блогеры из чеченской диаспоры, критиковавшие режим Кадырова. Они сообщили об этом после того как в Австрии был убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены".

Широкий резонанс в сентябре 2020 года получил ролик, на кадрах которого обнаженный уроженец Чечни Салман Тепсуркаев садится на бутылку. Он пояснил, делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти телеграм-каналом. Тепсуркаев отметил, что оскорблял чеченских силовиков в публикациях.

 "Я говорил, что чужие матери <...>, чужие дочери <...>, чужие жены <...>. Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Тепсуркаева.

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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