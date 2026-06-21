Роспотребнадзор признал 311 пляжей Кубани безопасными для купания и отдыха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Морская вода на 311 пляжах Краснодарского края соответствует санитарным нормам и не представляет опасности для здоровья людей, отчитался Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июня стало известно, что разрешительные документы для открытия получили 58 пляжей Анапы. Волонтеры сообщили о периодических выбросах пальмового масла на пляжах поселка Волна от Центрального спуска до порта Тамани.

Сотрудники управления Роспотребнадзора выполнили 11 889 лабораторных исследований морской воды побережья Краснодарского края, отчиталось ведомство. "Полученные результаты соответствуют установленным санитарным требованиям", – сказано в сообщении, опубликованном 20 июня на странице управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в соцсети "ВКонтакте".

Исследования морской воды проводились в том числе на микробиологические показатели (9134), санитарно-химические (1694), паразитологические (954) и вирусологические (107).

Управление одобрило 311 пляжей для безопасного купания и отдыха. "Выдано 311 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использования водного объекта в целях рекреации требованиям санитарных правил", – отметило ведомство.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. 16 июня пользователи сети усомнились в качестве песка на пляжах Анапы. Новый песок на пляжах, уже подмытый волнами, вряд ли сохранится после зимних штормов, отметили они.

Ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.