Нарек Карапетян потребовал извинений и компенсации от Следкома Армении

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Представитель блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян подал иск против Следственного комитета Армении, потребовав опровергнуть сведения о том, что он якобы скрыл наличие российского гражданства и принести извинения.

Как писал "Кавказский узел", лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян подал иск в суд против спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, который назвал его сотрудником разведслужб иностранного государства, и потребовал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию.

Представитель блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян подал иск о клевете против Следственного комитета Армении.

Согласно иску, Карапетян требует обязать Следственный комитет в течение пяти рабочих дней после вступления решения суда в силу опубликовать на официальном сайте ведомства, а также на его страницах в Facebook* и Telegram опровержение под заголовком «Опровержение клеветнической информации в отношении Нарека Карапетяна». Истец настаивает, чтобы Следственный комитет публично заявил, что распространенная 20 мая информация о том, что кандидат в депутаты от блока «Сильная Армения» скрыл наличие иностранного гражданства, является ложной, клеветнической и необоснованной, а также принес извинения Карапетяну.

Карапетян требует взыскать со Следственного комитета символическую компенсацию в размере одного драма и судебные расходы, включая государственную пошлину и расходы на адвоката. Иск Карапетяна недавно принял к производству Гражданский суд Еревана под председательством судьи Тиграна Григоряна.



Поводом стали опубликованные 19 мая спикером парламента Аленом Симоняном документы, которые, по его утверждению, подтверждают наличие у Карапетяна российского гражданства. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное производство. При этом ведомство не сообщило, проверялась ли подлинность документов и направлялись ли соответствующие запросы российской стороне.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".