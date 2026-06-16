Отъезд Вербицкого из Армении стал исключением из многолетней практики ограничений на выезд
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Математик Михаил Вербицкий смог улететь из Еревана в Тель-Авив после того, как Генпрокуратура Армении разрешила ему покинуть территорию страны. Случай Вербицкого стал исключением, поскольку в других подобных ситуациях фигуранты таких дел не могут покинуть Армению годами.
Как информировал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что российский математик Михаил Вербицкий задержан в ереванском аэропорту "Звартноц". Власти России объявили его в розыск по статьям об оправдании терроризма и дискредитации армии. 15 июня Вербицкий был освобожден из-под стражи, но не мог покинуть Армению.
56-летний Михаил Вербицкий – российский математик, публицист и культуролог. В 1995 году он окончил аспирантуру Гарвардского университета с докторской степенью по математике, позже Вербицкий работал профессором факультета математики НИУ ВШЭ. Также в 1998 году Вербицкий основал независимый музыкальный лейбл UR-REALIST, под которым вышло более 40 альбомов, в том числе записи "Гражданской обороны". В 2015 году Вербицкий покинул Россию из-за опасений уголовного преследования и впоследствии преподавал в Национальном институте математики в Рио-де-Жанейро. В 2025 году ученого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, тогда же его заочно арестовал Нагатинский суд Москвы по делу об оправдании терроризма, отметил ранее телеграм-канал "Осторожно, новости".
Михаил Вербицкий после освобождения из-под стражи смог покинуть Армению и уже находится в Тель-Авиве. Генеральная прокуратура Армении удовлетворила его ходатайство, разрешив ему уехать из страны, сообщил адвокат Вербицкого Ваче Симонян.
"Обычно лицо, разыскиваемое другой страной, не имеет возможности покинуть Армению, пока напротив его имени значится слово "розыск". Однако в индивидуальных случаях это становится возможным, если прокуратура Армении удовлетворяет ходатайство адвоката", – отметил защитник.
В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" Симонян отметил, что отъезд Вербицкого в Тель-Авив можно назвать успехом, поскольку в других похожих случаях люди чаще всего годами не могут покинуть Армению.
"У нас есть много подобной практики. Хотя в Армении нам удается добиться какого-то положительного результата для людей, их не депортируют в запрашивающие страны, но тем не менее их права и свобода передвижения остаются ограниченными, и они не могут покинуть Армению. Это нерешенный вопрос. А в этом случае все разрешилось довольно успешно", – сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".
Он пояснил, что ключевым фактором в истории Вербицкого стало отсутствие требования об экстрадиции со стороны Москвы.
Власти России объявили Михаила Вербицкого в розыск в 2025 году в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма, рассказала его жена Юлия Вербицкая.
"Сам он связывает выдвинутое обвинение со своей критикой российских властей после теракта в "Крокус Сити Холле" и выражением позиции против режима Путина", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал - 551. Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".
Решение властей Армении приветствовала юрист и правозащитница Ани Чатинян. "Мы постараемся быть последовательными, чтобы Армения по возможности разрешила возвращение граждан в ту страну, где у них есть возможности для защиты и есть возможность не быть депортированным в страну, где могут быть нарушены их права и свободы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Решением подобных проблем мог стать отказ Армении от выполнения юридических обязательств экстрадиции разыскиваемых людей, взятых на себя в рамках СНГ.
"Обязательства по юридическому сотрудничеству со странами СНГ являются причиной того, что некоторые люди, въезжающие в Армению, задерживаются на основании запросов о международном розыске", – пояснила Чатинян.
Поскольку Армения позиционирует себя как демократическая страна, то ее власти должны отказаться от выполнения этих требований, и должны стараться обеспечить защиту прав и свобод человека, добавила она.
"Кавказский узел" также писал, что переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. 5 августа 2025 года стало известно, что власти России выдали запрос на экстрадицию Шкловера.
В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.
В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политического характера не усмотрели.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"