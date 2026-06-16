Отъезд Вербицкого из Армении стал исключением из многолетней практики ограничений на выезд

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Математик Михаил Вербицкий смог улететь из Еревана в Тель-Авив после того, как Генпрокуратура Армении разрешила ему покинуть территорию страны. Случай Вербицкого стал исключением, поскольку в других подобных ситуациях фигуранты таких дел не могут покинуть Армению годами.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что российский математик Михаил Вербицкий задержан в ереванском аэропорту "Звартноц". Власти России объявили его в розыск по статьям об оправдании терроризма и дискредитации армии. 15 июня Вербицкий был освобожден из-под стражи, но не мог покинуть Армению.

56-летний Михаил Вербицкий – российский математик, публицист и культуролог. В 1995 году он окончил аспирантуру Гарвардского университета с докторской степенью по математике, позже Вербицкий работал профессором факультета математики НИУ ВШЭ. Также в 1998 году Вербицкий основал независимый музыкальный лейбл UR-REALIST, под которым вышло более 40 альбомов, в том числе записи "Гражданской обороны". В 2015 году Вербицкий покинул Россию из-за опасений уголовного преследования и впоследствии преподавал в Национальном институте математики в Рио-де-Жанейро. В 2025 году ученого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, тогда же его заочно арестовал Нагатинский суд Москвы по делу об оправдании терроризма, отметил ранее телеграм-канал "Осторожно, новости".

Михаил Вербицкий после освобождения из-под стражи смог покинуть Армению и уже находится в Тель-Авиве. Генеральная прокуратура Армении удовлетворила его ходатайство, разрешив ему уехать из страны, сообщил адвокат Вербицкого Ваче Симонян 1 .

"Обычно лицо, разыскиваемое другой страной, не имеет возможности покинуть Армению, пока напротив его имени значится слово "розыск". Однако в индивидуальных случаях это становится возможным, если прокуратура Армении удовлетворяет ходатайство адвоката", – отметил защитник.

В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" Симонян отметил, что отъезд Вербицкого в Тель-Авив можно назвать успехом, поскольку в других похожих случаях люди чаще всего годами не могут покинуть Армению.

"У нас есть много подобной практики. Хотя в Армении нам удается добиться какого-то положительного результата для людей, их не депортируют в запрашивающие страны, но тем не менее их права и свобода передвижения остаются ограниченными, и они не могут покинуть Армению. Это нерешенный вопрос. А в этом случае все разрешилось довольно успешно", – сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что ключевым фактором в истории Вербицкого стало отсутствие требования об экстрадиции со стороны Москвы.

Власти России объявили Михаила Вербицкого в розыск в 2025 году в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма, рассказала его жена Юлия Вербицкая.

"Сам он связывает выдвинутое обвинение со своей критикой российских властей после теракта в "Крокус Сити Холле" и выражением позиции против режима Путина", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал - 551. Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Решение властей Армении приветствовала юрист и правозащитница Ани Чатинян. "Мы постараемся быть последовательными, чтобы Армения по возможности разрешила возвращение граждан в ту страну, где у них есть возможности для защиты и есть возможность не быть депортированным в страну, где могут быть нарушены их права и свободы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решением подобных проблем мог стать отказ Армении от выполнения юридических обязательств экстрадиции разыскиваемых людей, взятых на себя в рамках СНГ.

"Обязательства по юридическому сотрудничеству со странами СНГ являются причиной того, что некоторые люди, въезжающие в Армению, задерживаются на основании запросов о международном розыске", – пояснила Чатинян.

Поскольку Армения позиционирует себя как демократическая страна, то ее власти должны отказаться от выполнения этих требований, и должны стараться обеспечить защиту прав и свобод человека, добавила она.

"Кавказский узел" также писал, что переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. 5 августа 2025 года стало известно, что власти России выдали запрос на экстрадицию Шкловера.

В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политического характера не усмотрели.

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