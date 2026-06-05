Армянская оппозиция обратилась к госслужащим перед днем тишины

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В последний день активной предвыборной кампании “Сильная Армения” и “Альянс Армения” апеллировали к государственным служащим, обещая им перемены без страха и репрессий, а “Процветающая Армения” использовала в агитации память о жертвах геноцида.

Как писал “Кавказский узел”, три крупнейшие оппозиционные партии Армении в своей предвыборной агитации 4 июня призвали граждан страны поучаствовать в выборах, напомнив о важности каждого голоса, а правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров.

“Сильная Армения”, “Альянс Армения” и “Процветающая Армения” перед днем тишины активно пытались привлечь на свою сторону дополнительный электорат: политические силы Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна взывали к чиновникам, а партия Гагика Царукяна выступила с обещаниями для студентов. “Гражданский договор” 5 июня провел финальный митинг на площади Республики, следует из публикаций партий в Facebook* и армянских СМИ.

“Гражданский договор” атаковал “трехглавую партию”

Никол Пашинян провел день в пеших встречах с жителями нескольких районов Еревана, а вечером выступил на площади Республики, где состоялся финальный митинг “Гражданского договора”. В своем выступлении он пригрозил уголовным преследованием Кочаряну, Карапетяну и Царукяну, обвинив всех троих в преступлениях. Возглавляемые ими политические партии премьер объявил "трехглавой партией войны", заявив, что они не должны пройти в парламент по итогам выборов, передает “Новости Армения”.

Правящая партия выпустила агитационный ролик с итогами восьми лет правления, акцентируя внимание на своих успехах. “Независимо от того, какая политическая власть сколько наберет голосов, победителем на этих выборах станет народ”, - говорится в одной из публикаций на странице “Гражданского договора”.

Представитель партии Араик Арутюнян предупредил о нарастающей волне дезинформации и атаковал лидера “Процветающей Армении”, объявив про “последний звонок Гагика Царукяна”.

Его соратник Сурен Папикян, обличая оппозицию, прибегнул к жесткой риторике. “Эти негодяи решили пожертвовать нашим суверенитетом и государственностью под пятой своих хозяев”, - написал он на своей странице.

“Сильная Армения” призвал госслужащих не бояться

Лидер “Сильной Армении” Самвел Карапетян и его сын, кандидат в депутаты Нарек Карапетян, выпустили совместное видеообращение.

В последний день активной агитации Карапетян-старший обратился к государственным служащим со словами: “Не бойтесь. Вы тоже заслуживаете перемен”. Кроме того, он призвал “искоренить в Армении атмосферу ненависти”.

Атакуя правящую силу, блок Карапетяна, как и прежде, использовал демонстративное выражение уверенности в победе: в одной из публикаций было объявлено, что “Пашинян проиграл в ходе предвыборных дебатов и проиграет на выборах”.

В числе социальных обещаний блока упоминались бесплатное водоснабжение и электроэнергия для малообеспеченных семей.

“Альянс Армения” пообещал не мстить чиновникам

Блок “Альянс Армения” 5 июня провел финальные встречи с избирателями в Раздане и Севане, после чего второй президент Армении Роберт Кочарян прибыл в Ереван на завершающее собрание кампании.

Кочарян также обратился к государственным служащим, которые предположительно опасаются смены власти. “Вендетта - не способ вывести страну из кризиса. Государственные служащие должны немедленно почувствовать эту атмосферу: спокойную, справедливую и профессиональную. Мы освободим их от злоупотреблений этого правительства”, - заявил он.

Последний день агитации не обошелся без прямых нападок на Пашиняна. “Тысячи смертей нельзя забыть. Мы обязаны дать политическую оценку деятельности нынешнего правительства”, - заявили представители альянса.

Вместе с тем Кочарян попытался претендовать на будущий мирный договор с Азербайджаном, заявив, что и он, “возможно”, подпишет такой документ, - но “с дополнениями, которыми будет гарантирован мир”. “Будьте уверены - это возможно и мы это сделаем, - цитирует его выступление News.am.

“Процветающая Армения” обратилась к памяти жертв геноцида

В стремлении мобилизовать избирателей в день голосования партия Гагика Царукяна воззвала к памяти жертв геноцида армян.

“Нам необходимо полтора миллиона голосов, как полтора миллиона свечей в память о мучениках геноцида армян. Полтора миллиона голосов, как память и как послание возрождения Армении всему миру”, - говорится в агитационном ролике на странице партии.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Повторяя лозунг о “хороших переменах”, “Процветающая Армения” напомнила о своих планах снизить налог на недвижимость вдвое. Также она попыталась склонить на свою сторону самых молодых избирателей, пообещав организовать “комфортабельные и недорогие общежития для студентов, приезжающих в Ереван из регионов”.