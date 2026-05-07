Священник подвергся нападению в элистинском соборе

Мужчина с ножом напал в Казанском кафедральном соборе на протоиерея Анатолия Склярова, священник получил ранение. Епархия назвала нападавшего "психически нездоровым".

Инцидент произошел сегодня утром в помещении собора, когда протоиерей совершал требы – частные богослужения и священнодействия по просьбе верующих.

“После службы к нему подошел мужчина, который, вероятно, собирался побеседовать на духовные темы. Только вместо этого незнакомец достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны”, – сообщил связанный с силовиками Telegram-канал 112.

По информации канала, священник “сумел увернуться” от удара благодаря своей физической подготовки, но получил ранение в руку и был экстренно госпитализирован, а нападавший скрылся.

Пресс-служба Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ подтвердила информацию о нападении на протоиерея Анатолия Склярова, сообщив, что нападавший задержан правоохранительными органами.

“По имеющейся информации, нападавший является человеком, страдающим психическим заболеванием. Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих”, – говорится в публикации на официальном сайте епархии.

Представители церкви добавили, что угрозы для жизни отца Анатолия после ранения нет.

"Кавказский узел" писал, что 23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

В августе 2024 года стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. Один из подозреваемых заявил, что получал указания из Сирии от живущего там уроженца Дагестана. По информации Магасского райсуда, трое из подозреваемых на момент задержания были несовершеннолетними. В апреле 2025 до суда дошло дело двоих обвиняемых. Для еще одного, 18-летнего жителя Ингушетии, обвинение запросило принудительное лечение в психбольнице.