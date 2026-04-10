×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:23, 10 апреля 2026

Штраф жительницам Черекского района возмутил балкарских активистов

Автопробег в День возрождения балкарского народа. Кадр видео travel_kbr / Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Асият Кайгермазову и Алину Тайсмакулову, организовавших автопробег в День возрождения балкарского народа, несправедливо подвергли административным наказаниям, уверены активисты. 

Как писал "Кавказский узел", Черекский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Алину Тайсмакулову и Асият Кайгермазову по протоколам об организации массовой акции в День возрождения балкарского народа. Автопробег в этот день был анонсирован властями.  

28 марта 2025 года в городах и селах Кабардино-Балкарии прошли концерты, выставки и народные гуляния, приуроченные к Дню возрождения балкарского народа. В Черекском районе более 70 всадников провели конный пробег.

Асият Кайгермазова и Алина Тайсмакулова были оштрафованы судом за организацию публичного мероприятия, поскольку провели свой автопробег отдельно от официального, не подавая властям заявок на проведение акции, сообщил источник в администрации Черекского района корреспонденту "Кавказского узла".  

По словам сотрудницы администрации, ежегодный автопробег ко Дню возрождения балкарского народа требует согласования, несмотря на то, что стал традиционным мероприятием. Власти района согласовали официальное мероприятие, в котором приняли участие около ста автолюбителей. "Они все отмечались в администрации и ехали дальше. О том, что параллельно проходит еще один автопробег, мы не были осведомлены", - пояснила она. 

Тайсмакулова и Кайгермазова организовали свой автопробег на 50 машинах, создав в WhatsApp* открытую группу под названием "28 марта", к которой присоединились 315 человек. Участникам шествия было сообщено о маршруте движения (Кашкатау - Нижние Голубые озера), также определены транспортные средства, участвующие в демонстрации, следует из постановлений Черекского районного суда от 31 марта и 1 апреля. Суд отметил, что еще 25 марта участковый вручил девушкам уведомление о недопустимости проведения несанкционированного публичного мероприятия.

В суде обе девушки раскаялись в содеянном и просили не наказывать их строго, обещая, что впредь не будут нарушать закон, указано в постановлениях.

Исполнительный директор Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что все активисты ее организации возмущены решениями суда по административным делам Тайсмакуловой и Кайгермазовой.

"Возникает вопрос, что такого сделали эти девушки, что их надо было демонстративно наказывать. Если это наш день, День возрождения балкарского народа, почему люди не могли выехать организованной группой и проехаться по ущелью, кому они и чем помешали? Мы все возмущены этими штрафами", - подчеркнула Гериева.  

Она предположила, что девушек наказали в назидание другим, чтобы "никто не осмеливался без санкции  проводить подобные мероприятия". Гериева отметила, что, когда она сама подавала заявки на проведение публичных мероприятий, чиновники под разными предлогами отказывали ей.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно хранить память о тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации. Последствия депортации и спустя 80 лет отражаются на судьбах балкарцев, в частности, за время высылки погибли многие представители народа, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Показать больше