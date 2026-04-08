Комментаторы в Facebook* назвали наводнение в Дагестане маркером проблем с инфраструктурой

Пользователи соцсети высказали сомнения в эффективности профилактических мер властей Дагестана и обратили внимание на неэффективность использовния бюджета республики.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Последствия разрушительного паводка в Дагестане вызвали живой отклик читателей «Кавказского узла». Так, обсуждение восьми опубликованных с 5 по 7 апреля постов в Facebook* на 16 мск 8 апреля собрали 988 комментариев пользователей соцсети. Немало из них акцентируют внимание на инфраструктурных причинах случившегося. В комментариях звучит критика состояния систем защиты от наводнений.

«Рухнувшая от напора воды плотина давно требовала ремонта» - написала пользовательница с ником Rita Domina. «Это бывает, когда деньги из бюджета тратят не на жизнь своих граждан» - считает Ya Da. «Цифры говорят сами за себя» - написал Виталий Маковий.

Не вода ушла, а миллиарды на противопаводковые меры

Участник обсуждения высказали сомнения в эффективности профилактических мер и обращают внимание на распределение бюджеьніх ресурсов. «Не вода ушла, а миллиарды, что им выделили на противопаводковые меры», - написал Сергей Субботин. «Помощи не ждите, все деньги ушли» - считает Любовь Фатеева.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В дискуссии под постами о наводнении в Дагестане приняли активное участие пользователи, позиционирующие себя как жители Украины. Они оценивают события через призму моральной оценки в связи с военными действиями. При этом другие пользователи выступили против злорадства в обсуждении, подчеркнув важность помощи и взаимоподдержки.

«Люди что с вами стало, вы радуетесь гибели людей», - возмутилась читательница с ником Shorena Barkaia. «Дорогие неравнодушные люди, сопереживание Дагестану! Давайте не будем реагировать на провокации, лучше помочь добрым словом, делом или материально», - написала Юлиана Шевцова.

Часть пользователей попыталась осмыслить произошедшее через религиозную призму, говоря о наказании и воздаянии. Другие при этом призывают к более сдержанному и гуманному восприятию трагедии.

«Пусть грехи свои отмаливают, может и остановится стихия» - считает Nadezhda Nadezhda. «Причем тут наказание? Это может случиться где угодно и с кем угодно» - возразила Зульфера Курпединова.

Напомним, что сегодня власти отчитались о расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод . "Ведется снос самостроя в границах русла и мониторинг других потенциальных препятствий для стока воды", - уточняется в сообщении. Работы были проведены между улицами 1-я Влажная и 1-я Источная.

