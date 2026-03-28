Кавказский узел

09:09, 28 марта 2026

Ахалая обвинен в призывах к свержению власти в Грузии

Бачо Ахалая. Фото: Pirveli https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/118068-bacho-akhalaias-sasamartlom-patimroba-sheuparda

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему министру обороны Грузии Бачо Ахалае предъявлено обвинение по уголовному делу о призывах к свержению власти.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта стало известно, что Бачо Ахалая стал подозреваемым по новому уголовному делу - о призывах к свержению власти. По этому обвинению ему грозит до трех лет тюрьмы.

Поводом для нового дела стало заявление, сделанное бывшим министром на закрытом заседании суда по другому делу, возбужденному против него, - об организации беспорядков 4 октября 2025 года. На этом заседании Ахалая заявил, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили "подлежит свержению всеми возможными способами". "Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более 200 лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем", - заявил Ахалая в суде.

Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Бачо Ахалае обвинение в призывах к насильственному свержению государственной власти, сообщило 27 марта "Интерпрессньюс".

«Следствием установлено, что 16 февраля текущего года на открытом судебном заседании в Тбилисском городском суде Бачана Ахалая, воспользовавшись правом слова, публично призвал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Бачане Ахалая предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти), что предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 3 лет», - процитировало агентство заявление прокуратуры.

Напомним, 25 декабря 2025 года стало известно, что Бачо Ахалая задержан по уголовному делу о беспорядках, произошедших 4 октября 2025 года. По версии Службы госбезопасности, Ахалая был главным организатором митинга. Ему предъявлено обвинение по статье 225 УК Грузии (организация и руководство групповым насилием), предусматривающей до девяти лет лишения свободы. Ахалая заявил, что дал показания под давлением силовиков, которые угрожали арестовать его супругу.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определили политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше