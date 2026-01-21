×

Кавказский узел

07:20, 21 января 2026

Оставлены под стражей обвиняемые по делу о беспорядках в Тбилиси

Обстановка у дворца президента Грузии. Тбилиси, 4 октября 2025 года. Фото: Atamanova Sofiia/Paper Kartuli https://t.me/paperkartuli/24090

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский горсуд отказался удовлетворить просьбы адвокатов освободить из-под стражи группу обвиняемых по делу о штурме президентского дворца.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября 2025 года число обвиняемых по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси достигло 62.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Позднее полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Тбилисский горсуд оставил в силе арест обвиняемым по делу об акции 4 октября - Беке Келехсашвили, Мамуке Лабучидзе, Гуриэлу Кардава, Вахтангу Пицхелаури, Александру Хабеишвили, Або Навериани, Антону Уперу, Автандилу Сурманидзе, Георгию Муладзе и Темуру Курцикидзе, сообщило 20 января "Интерпрессньюс".

Часть адвокатов обвиняемых ходатайствовала об отмене меры пресечения, а другие просили изменить меру пресечения на залог. Защитники пояснили, что представленные в деле доказательства не подтверждают вину их подзащитных.

В свою очередь прокуратура потребовала оставить в силе решение об аресте, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, пишет издание.

Напомним, в числе задержанных по делу о штурме президентского дворца – пять лидеров акции протеста . Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября 2025 года прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

Автор: "Кавказский узел"

