Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский аэропорт был закрыт для самолетов ночью с 5 на 6 ноября. В ту ночь в результате атаки БПЛА в Волгограде погиб мужчина.

Аэропорт Волгограда не принимает и не отправляет самолеты с 22.52 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Двое читателей канала представителя Росавиации выразили возмущение в связи с ограничениями в волгоградском аэропорту. “Это жесть какая-то, людям сидеть ждать по 12 часов, это издевательство!!”, - написал Владимир Букаев. “Почему именно Волгоград?” - печально задалась вопросом Ольга.

Около 22.17 мск жители Волгоградской области получили смс-сообщения от РСЧС, информирующие об угрозе атаки беспилотников, отмечает Telegram-канал "Новости Волгограда и области".

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается вылет рейса в Хургаду.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.