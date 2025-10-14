×

Главная   /   Лента новостей
12:55, 14 октября 2025

54 азербайджанские семьи возвращены в сёла Ходжалинского района

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В села Тезебина и Шушакенд сегодня вернулись 233 члена азербайджанских семей, покинувших Ходжалинский район во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля в село Тезебина Ходжалинского района была отправлена первая группа переселенцев из 125 человек (28 семей), а 11 октября – еще 126 человек.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Их возвращение началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

В села Тезебина и Шушакенд Ходжалинского района сегодня отправлены две группы переселенцев. В Шушакенд переселяются 27 семей (116 человек), в село Тезебина – тоже 27 семей (117 человек), сообщает АПА.

Таким образом, общее число переселенных в село семей достигло 83 (368 человек). В Шушакенд всего переселены 175 человек, информирует сегодня Report.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом Ходжалы (армянское название – Иванян), населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия". Ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв трагедии. В 2024 году жители Ходжалы впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Возвращение вынужденных переселенцев в Лачин. Июль 2023 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/Eshche_18_semei_vernulis_v_Lachin__FOTO-2699515 Власти Азербайджана назвали сроки возвращения вынужденных переселенцев в Ходжалинский район

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше