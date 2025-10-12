Более 40 азербайджанских семей переселились в Ходжалинский район

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района переселились 43 семьи, им вручили ключи от квартир.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Азербайджана сообщили о возвращении в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района группы из 247 бывших вынужденных переселенцев, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Очередная группа переселенцев прибыла в село Тезебина Ходжалинского района, на этот раз туда переселились 28 семей (126 человека), всего в село уже переселены 56 семей (251 человек), пишет 11 октября Oxu.az.

Также власти Азербайджана сообщили о то, что группа переселенцев числом 53 человека (15 семей) переехала в село Баллыджа, которое также находится в Ходжалинском районе. Всем переселенцам вручили ключи от квартир.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.