Восстановлена подача электричества в сёла Волгоградской области

Энергетики возобновили подачу электричества в три населенных пункта Волгоградской области, обесточенные в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", энергоснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе было нарушено минувшей ночью в результате атаки беспилотников. На линии электропередачи работают ремонтные бригады, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Также, по данным губернатора, в результате "падения обломков БПЛА" на границе Волгограда были зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены. По данным Минобороны, в регионе сбиты семь беспилотников.

Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в трех поселках Светлоярского района, нарушенную после атаки беспилотников, сообщил сотрудник пресс-службы областной администрации.

"Подача электроэнергии во всех поселках восстановлена", - приводит его слова "Интерфакс".

В зону отключения попали села Червленое и Чапурники, а также поселок имени Кирова, пишет агентство.

Напомним, атаки беспилотников были зафиксированы минувшей ночью также в пяти районах Ростовской области. В результате в Чертковском районе "в поле загорелась трава", но пожар был оперативно потушен. В Тарасовском районе произошли два природных пожара, которые к утру были локализованы. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя минувшей ночью были введены ограничения на полеты. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил запрет необходимостью обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.