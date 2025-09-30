Восстановлена подача электричества в сёла Волгоградской области
Энергетики возобновили подачу электричества в три населенных пункта Волгоградской области, обесточенные в результате атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", энергоснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе было нарушено минувшей ночью в результате атаки беспилотников. На линии электропередачи работают ремонтные бригады, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Также, по данным губернатора, в результате "падения обломков БПЛА" на границе Волгограда были зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены. По данным Минобороны, в регионе сбиты семь беспилотников.
Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в трех поселках Светлоярского района, нарушенную после атаки беспилотников, сообщил сотрудник пресс-службы областной администрации.
"Подача электроэнергии во всех поселках восстановлена", - приводит его слова "Интерфакс".
В зону отключения попали села Червленое и Чапурники, а также поселок имени Кирова, пишет агентство.
Напомним, атаки беспилотников были зафиксированы минувшей ночью также в пяти районах Ростовской области. В результате в Чертковском районе "в поле загорелась трава", но пожар был оперативно потушен. В Тарасовском районе произошли два природных пожара, которые к утру были локализованы. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя минувшей ночью были введены ограничения на полеты. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил запрет необходимостью обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.
