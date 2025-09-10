Волонтеры сообщили о мазутных пластах на мысе Тузла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Толстый слой мазута лежит под песком на мысе Тузла, к этому добавляются новые фрагментарные выбросы, сообщил штаб "Дельфины", волонтеры которого за два дня собрали 55 мешков с мазутом. Оперштаб отчитался об отсутствии новых выбросов в Анапе с 3 по 9 сентября.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. После начала установки коффердамов над затонувшими частями танкеров с мазутом на берегу появились выбросы мазута, их появление признал и оперштаб.

За 10 сентября на мысе Тузла в Темрюкском районе 15 волонтеров очистили 30 метров береговой линии, собрав 35 мешков мазута.9 сентября в этой же локации волонтеры собрали 20 мешков, говорится в Telegram-канале штаба "Дельфины".

"Под песком и среди водорослей — толстые слои мазута. Чистый, чёрный нефтепродукт, оставшийся после последних выбросов", - говорится в видео от 9 сентября, снятом на мысе Тузла. По данным волонтеров, пласт мазуты, скрытый под песком, тянется на десятки метров. "Рядом — водоросли и мазутные «плюшки» от самых маленьких до огромных", - говорится в сообщении от 9 сентября.

Оперштаб Краснодарского края 9 сентября отчитался об отсутствии выбросов мазута. "В Анапе с 3 по 9 сентября новых выбросов мазута не обнаружили. Таковы результаты ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

