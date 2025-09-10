×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:53, 10 сентября 2025

Волонтеры сообщили о мазутных пластах на мысе Тузла

Волонтеры убирают мазут на мысе Тузла. Стоп-кадр видео штаба "Дельфины" от 09.09.25, https://t.me/shtab_delfin/1191

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Толстый слой мазута лежит под песком на мысе Тузла, к этому добавляются новые фрагментарные выбросы, сообщил штаб "Дельфины", волонтеры которого за два дня собрали 55 мешков с мазутом. Оперштаб отчитался об отсутствии новых выбросов в Анапе с 3 по 9 сентября.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена.  После начала установки коффердамов над затонувшими частями танкеров с мазутом на берегу появились выбросы мазута, их появление признал и оперштаб.

За  10 сентября на  мысе Тузла в Темрюкском районе 15 волонтеров очистили 30 метров береговой линии, собрав 35 мешков мазута.9 сентября в этой же локации волонтеры собрали 20 мешков, говорится в Telegram-канале штаба "Дельфины".

"Под песком и среди водорослей — толстые слои мазута. Чистый, чёрный нефтепродукт, оставшийся после последних выбросов", - говорится в видео от 9 сентября, снятом на мысе Тузла. По данным волонтеров, пласт мазуты, скрытый под песком, тянется на десятки метров.  "Рядом — водоросли и мазутные «плюшки» от самых маленьких до огромных", - говорится в сообщении от 9 сентября.

Оперштаб Краснодарского края 9 сентября отчитался об отсутствии выбросов мазута. "В Анапе с 3 по 9 сентября новых выбросов мазута не обнаружили. Таковы результаты ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
1
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
11:57, 10 сентября 2025
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
21:30, 10 сентября 2025
Кандидат от КПРФ пожаловался на нарушения в работе избирательных комиссий в Краснодаре
Пляж в Новороссийске. Фото: https://t.me/mtsunvrsk/33085
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10:05, 10 сентября 2025
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:06, 10 сентября 2025
Военные отчитались о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах ЮФО
06:18, 10 сентября 2025
Сняты ограничения в аэропорту Сочи
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Указатель на границе Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
10 сентября 2025, 07:07
Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше