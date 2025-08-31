Волонтеры сообщили об увеличении числа испачканных в нефтепродуктах птиц в Анапе

После разлива нефти в акватории Новороссийска в реабилитационный центр в Витязево поступили восемь испачканных в нефтепродуктах птиц.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа более тонны нефтепродуктов вылилось в море во время загрузки турецкого танкера в терминале "КТК", в порту Новороссийска введен локальный режим ЧС. Росприроднадзор сообщил, что в море попало около 30 кубометров нефти, разлив оперативно локализован. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что разлив нефти у побережья Новороссийска ликвидирован, режим локальной чрезвычайной ситуации снят.

В Новороссийске и Анапе море укрыто пленкой и к нам пошла грязная птица, сообщили волонтеры реабилитационного центра Жемчужная. "Четыре черношейные поганки поступили за 2 дня, все в этой вонючей жидкости. Химический ожог, интоксикация, обезвоживание", - сообщили они 31 августа.

Позже стало известно о еще четверых испачканных в нефтепродуктах птицах, которые уже поступили в центр.

Волонтеры получили еще четыре звонка от очевидцев, которые нашли испачканных птиц. "То, чем испачканы пострадавшие, отличается от мазута. Есть версия, что птицы испачкались в нефтепродуктах, которые попали в акваторию в Новороссийском порту 29 августа", - пишет в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

