Росприроднадзор сообщил о ситуации с разливом нефти в Новороссийске

В море во время погрузки танкера в Новороссийске попало около 30 кубометров нефти, разлив локализован, угрозы распространения нет.

Как информировал "Кавказский узел", 29 августа более тонны нефтепродуктов вылились в море во время загрузки турецкого танкера в терминале "КТК", в порту Новороссийска введен локальный режим ЧС.

Росприроднадзор сообщил 29 августа в своем телеграм-канале подробности инцидента с разливом нефти. По данным ведомства, утечка произошла во время погрузки танкера T. Semahat на выносном причальном устройстве №2 АО "КТК-Р" из-за разрыва морского соединения плавучего шланга.

По данным компании, в море попало около 30 кубометров нефти, разлив оперативно локализован, угрозы распространения нет. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды.

В Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. Еще в ноябре 2023 года, более чем за год до крушения двух танкеров с мазутом, ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали доклад за 2021-2022 годы с данными о превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде Черного моря в 1,2-12 раз.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

