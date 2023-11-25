25 ноября 2023, 05:27

Кубанские экологии согласились с выводами ученых о загрязнении Черного моря

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Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали доклад за 2021-2022 годы, согласно которому предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде Черного моря превышена в 1,2 - 12 раз. Морю понадобится много времени для того, чтобы очиститься от последствий разливов нефти, в особенности крупного выброса в августе 2021 года, и стоков коммунальных отходов, отметили экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. Так, в марте местные жители сообщили, что на пляжах Туапсе и Сочи найдены дикие птицы, испачканные нефтепродуктами. Загрязнение произошло в Туапсинском районе, предположил эколог Евгений Витишко. По словам экологов, загрязнение моря нефтепродуктами несет угрозу и для животных, и для людей.

Азово-Черноморский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" опубликовал доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды  Краснодарского края в 2022 году». Специалисты учреждения проводили наблюдения за загрязнением водной среды, донных отложений и промысловых биоресурсов северо-восточной части Чёрного моря в 2021-2022 годах и выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 1,2-12 раз. На эту критическую цифру обратил внимание эколог Евгений Витишко, сославшись в своем телеграм-канале на данные доклада.

«Превышение ПДК по нефтепродуктам 1,2-12 раз зафиксировано в каждой третьей пробе, на всех горизонтах отбора с максимумом на траверзе Абрауского полуострова (что говорит о том, что тот разлив на КТК в 2021 году просто не закончился ни для морской части федерального заповедника «Утриш», ни для Анапы). К тому же постоянно бегущая через Абрауский заказник и Южную Озереевку канализация, которая по документам сдана в 2022 году, также добавляет биогенности», - написал эколог.

7 августа при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров в шести километрах от берега Черного моря. 8 августа транспортная прокуратура сообщила, что место разлива нефти локализовано. 10 августа глава Росприроднадзора указала, что к выбросу нефти привела неосмотрительность работников компании, обслуживающей терминал. На снимке со спутника под Новороссийском в море зафиксировано нефтяное пятно площадью 80 квадратных километров. Данные компании о масштабах пятна нефти занижены в 400 000 раз, сообщили в Институте космических исследований РАН. Там же заявили, что пятно около Новороссийска может испариться с поверхности воды за несколько дней. По данным экологов, разлив нефти стал самым крупным за последние десять лет.

Корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко заявил 24 ноября, что такая концентрация нефтепродуктов в море не может не сказаться негативно на здоровье человека и обитателей моря. По его словам, если соприкасаться с морской водой ненадолго, например, при купании или потреблении рыбы, то вряд ли будет негативный эффект для человека, но если это делать регулярно, то в организме могут накапливаться тяжелые металлы. "Не секрет, что рыба в реках и в море имеет запах нефти, и это происходит еще и потому, что в реки, а потом и в море нерадивые предприниматели сливают нефтепродукты на станциях ремонта машин или автомойках… Все в совокупности, с учетом ситуаций с разливом нефти, негативно влияет на окружающую среду и при взятии лабораторных анализов воды доходит до критических отметок", - отметил эколог.

Что касается конкретного доклада, то, по словам Витишко, "подобные доклады выходят ежегодно и отражают состояние окружающей среды по каждому предшествующему году». Эколог сомневается, что в этом году показатели по нефти и тяжелым металлам будут меньше, чем в 2021 -2022 годах, потому что никто не занимается вопросом чистки моря и рек от нефтепродуктов или соблюдением экологических норм и правил. «Естественно, что море может самоочищаться, но когда предельные нормы превышены, то на это природе требуется более длительные сроки, поэтому люди должны понимать свою зависимость от природы и соблюдать все ее правила и законы, чтобы жить в чистоте и оставаться здоровыми», - добавил он.

Комментируя данные доклада о том, что «рыба признана удовлетворительной по показателям загрязнения и не представляет радиационной опасности для потребителей», Витишко отметил, что, по его мнению, однозначного ответа о безопасности морепродуктов дать все же нельзя.

Аналогичного мнения придерживается и эколог Дмитрий Шевченко. «Данному учреждению стоит доверять, потому что они проводят мониторинг водной среды. Цели мониторинга - именно рыболовство. То, что берег поражен нефтепродуктами, показывают исследования и сегодня можно с уверенностью сказать, что это прямое следствие деятельности, в первую очередь Каспийского трубопроводного консорциума. Насколько масштабными были последствия случившегося в 2021 году с разливом нефти - власти не рассказывают. Мы знаем, что авария была. И далее нам сообщали, что  «всё было устранено», но вот насколько устранено - никто не знает, но никто и проверить не может. На КТК маленькие утечки нефти есть постоянно, и всё это, естественно, идёт в донные осадки. Частично все эти разливающиеся в море нефтепродукты попадают на пляжи. Это все, конечно, не хорошо сказывается на состоянии всей биоты. Заповедник Утриш в первую очередь под угрозой, потому что больше всего страдает. О том, что в водах Чёрного моря повышенное содержание тяжёлых металлов - это следствие бытовых стоков. В особенности это ртуть оттуда, если брать такие металлы, обнаруженные в море. Это еще и деятельность сельского хозяйства, где идет накопление разнообразных пестицидов. Всё это попадает, естественно, в реки и выносится затем в прибрежные морские воды. Особенно интересно то, что довольно много нефтепродуктов обнаружено в Сочи, хотя в Сочи нет торгового порта, через который, как в Туапсе, переваливают нефть. Поэтому на курорте Сочи, скорее всего, эти нефтепродукты попадают в море с городскими стоками. Прежде всего ливневыми. Да и просто это могут быть смывы нефтепродуктов с городских улиц… Вообще в крае нелегальных автомоек всяких полно, они вместо того чтобы строить мини-очистные сооружения, врезаются просто в ливнёвки и сбрасывают туда опасные нефтяные отходы. Всё это затем по рекам свободно попадает в морские воды, - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ответить на вопрос, насколько эта ситуация опасна, можно с позиции, насколько долго придется контактировать с водой. "Естественно, если там 1-2 раза искупаться, ничего страшного не будет. Но если регулярно купаться в такой воде или питаться, например, рыбой с нефтепродуктами, то могут возникнуть разные проблемы со здоровьем. Но опять же тут не всё так просто. И необязательно вся рыба, которая обитает в прибрежных Азово-Черноморских водах, поражена тяжёлыми металлами. Море - это динамичная среда, где происходят самые разные пути "миграции" этих загрязняющих веществ. Одни из них накапливаются и остаются в донных осадках, другие продолжают мигрировать через живые организмы. Я читал исследования предыдущих лет, сделанные, кстати, другими учёными, по рыбам, выловленным в Приазовье. В общем там выводы довольно неутешительные были, что здоровых рыб там практически нет», - заключил Шевченко.

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Примечание:

"Разлив нефти произошел под Новороссийском", "Экологи усомнились в официальной версии разлива нефти в Туапсе", "Новороссийский морской порт оштрафован за загрязнение Черного моря".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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