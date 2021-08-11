Кубанские экологи указали на ущерб от разлива нефти для моря около Утриша

11 августа 2021, 22:24

Разлив нефти в акватории Черного моря стал самым крупным за последние десять лет, от него уже пострадала морская часть заповедника Утриш, дальше нефтяное пятно движется в Анапу и Тамань, сообщили экологи. Роспотребнадзор занялся оценкой масштабов загрязнения.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров в шести километрах от берега Черного моря. 8 августа транспортная прокуратура сообщила, что место разлива нефти локализовано. 10 августа глава Росприроднадзора указала, что к выбросу нефти привела неосмотрительность работников компании, обслуживающей терминал. На снимке со спутника под Новороссийском в море зафиксировано нефтяное пятно площадью 80 квадратных километров. Данные компании о масштабах пятна нефти занижены в 400 000 раз, сообщили в Институте космических исследований РАН. Там же заявили, что пятно около Новороссийска может испариться с поверхности воды за несколько дней. А представители WWF и Greenpeace указали, что на ликвидацию последствий может потребоваться несколько недель или месяцев.

Экологи спрогнозировали движение нефтяного пятна в акватории Черного моря

За последние десять лет это самый крупный разлив нефти в Черном море, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко.

"В моей бытности это самый большой разлив, если сейчас будет доказано, что разлилось около ста тонн. Убрать все невозможно, это уже необратимый процесс. Первым штормом это все выбросит на берег, но фактически это все отложится. Эта нефть накапливается, она отражается и на донных осадках, на растительном и животном мире", - сообщил Витишко.

По его словам, если не будет шторма и сильного ветра, нефтяное пятно вскоре пройдет Анапу. "Морская часть заповедника Утриш загрязнена", - сказал Витишко. Он добавил, что далее нефть осядет в море на территории Анапы, и часть дойдет до Тамани.

Руководитель "Зеленой лиги" считает, что, несмотря на подсчеты ущерба ведомствами, реальный масштаб катастрофы "общественность никогда не узнает".

Глава общественной организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"* Дмитрий Шевченко утверждает, что нефтепредприятия постоянно промывают нефтяные танкеры и сливают все это в море. Делают они это в нейтральных водах, но фракции нефтепродуктов постоянно прибивает к берегу, сказал он.

Шевченко также считает, что этот разлив нефти - самый крупный инцидент на терминале КТК за всю историю его существования.

"Сложно сказать, какой ущерб, нужно смотреть, куда сейчас понесет [нефтяное пятно], как это все будет рассеиваться. К счастью, сейчас лето, высокая температура воды, и эта пленка нефтяная довольно быстро должна переработаться микроорганизмами. Зимой все было бы намного печальнее, эту нефть штормами выбрасывало бы на пляжи, а когда нефть впитается в гальку, в песок, это невозможно почистить", - отметил Шевченко.

По его словам, разлив нефти уже нанес ущерб морской части заповедника Утриш. "Это уникальная прибрежная экосистема - там и дельфины, и различные моллюски и ракообразные, включая разные виды крабов. Там очень богатая фауна, поэтому сейчас оценить ущерб сложно в количественном выражении, но то, что задета уже особо охраняемая природная территория высокого ранга, это уже абсолютный факт", - заявил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что экологи, скорее всего, не смогут оценить реальный ущерб, поскольку "провести полевые исследования в заповеднике фактически невозможно, территория закрыта, попасть туда довольно проблематично". Экологи будут мониторить ситуацию через специальные ресурсы, которые отслеживают нефтяные загрязнения, добавил Шевченко.

"Сейчас должны организовать аварийно-спасательные работы, выставить боновые ограждения и что-то собрать с воды. Это надо делать срочно, пока нет штормов. Если они это сделают, то какое-то количество нефти на берег выбросит, безусловно. Обычно выкидываются легкие фракции, тяжелые фракции оседают на дно и в виде комочков либо на дне остаются, либо со штормами выбрасываются. Если все сделают, то какого-то катастрофического ущерба не будет, но экосистема все равно пострадает", - сказал Шевченко.

По его мнению, если аварийно-спасательные работы не провести срочно, то предугадать последствия сложно. "В таком случае большой отрезок Черноморского побережья будет загрязнен нефтепродуктами, при этом собрать нефть с берега будет невозможно", - подытожил эколог.

Специалисты отобрали пробы воды для оценки ее загрязнения

Разлившаяся нефть была легкой и быстро распалась на фракции, поэтому скоплений масляных пятен в акватории Черного моря в Новороссийске нет, заявил источник в экстренных службах Южного федерального округа. Также он добавил, что большую часть нефтепродуктов своевременно собрали.

"Скоплений масляных пятен нет. [Разлившаяся нефть] легкая, быстро распадающаяся на фракции, скоплений ее на воде не происходит", - цитирует источник ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Росприроднадзор отобрал пробы воды с места разлива нефти под Новороссийском и оценивает реальные масштабы загрязнения, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

"Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Также направлены запросы капитану Новороссийского порта и местной полиции. Оцениваем реальные масштабы загрязнения", - сказано в сообщении Радионовой.

* организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.