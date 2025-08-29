×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:57, 29 августа 2025

Разлив нефти произошел в порту Новороссийска

Порт Новороссийска. Фото: bibikoff. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свыше тонны нефтепродуктов вылились в море во время загрузки турецкого танкера в терминале "КТК", в порту Новороссийска введен локальный режим ЧС. 

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. Еще в ноябре 2023 года, более чем за год до крушения двух танкеров с мазутом, ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали доклад за 2021-2022 годы с данными о превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде Черного моря в 1,2-12 раз.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Разлив нефти произошел в море вблизи Новороссийска во время заправки танкера, в воду попало более тонны нефтепродуктов. В порту введен режим чрезвычайной ситуации, выставлены боновые заграждения для локализации утечки, передает РБК-Краснодар. 

Официальные службы охарактеризовали утечку как “незначительную”. “Разлив оперативно локализован, установлено 800 м боновых заграждений. Задействовано 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Росморречфлота. 

ЧП произошло в пяти километрах от берега во время погрузки нефти на турецкий танкер T.Semahat, прибывший из порта Керфез. На месте образовалось пятно нефти размером 400х100 метров, пишет Telegram-канал SHOT. 

Согласно спутниковым снимкам, площадь пятна нефтепродуктов около Новороссийска составляет порядка одного квадратного километра, сообщил специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный, сотрудничающий с Морспасслужбой.

По словам специалиста, нефтяное пятно движется "примерно в сторону Анапы". "Сейчас в этом районе ветрено, волнение моря. Идет распространение на северо-запад", - цитирует его слова ТАСС.

Разлив нефтепродуктов возник в терминале АО “Каспийский трубопроводный консорциум” (КТК), уточняет информагентство “ПортНьюс”. 

В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) после этого инцидента выведено из эксплуатации на неопределенный срок, сообщает со ссылкой на пресс-службу консорциума BFM-Кубань. 

В результате экокатастрофы в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:55, 29 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
18:34, 29 августа 2025
Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену
18:02, 29 августа 2025
Виновного в падении трибун в Ростове-на-Дону осудили на пять лет
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
Все события дня
Новости
Волонтеры, откликнувшиеся помочь тушению пожара близ Геленджика. 29 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/BogodistovAA/7341?comment-66314
15:42, 29 августа 2025
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика
13:45, 29 августа 2025
Военный из Краснодарского края убит в ходе военной операции
09:47, 29 августа 2025
Власти призвали волонтеров присоединиться к тушению пожара под Геленджиком
БПЛА над морем. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:49, 29 августа 2025
Девять беспилотников сбиты за ночь над Черным морем
Волонтеры и представитель МЧС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:46, 28 августа 2025
Кубанское МЧС отказало волонтерам в помощи с вывозом мазута
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Волонтеры, откликнувшиеся помочь тушению пожара близ Геленджика. 29 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/BogodistovAA/7341?comment-66314
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше