Разлив нефти произошел в порту Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свыше тонны нефтепродуктов вылились в море во время загрузки турецкого танкера в терминале "КТК", в порту Новороссийска введен локальный режим ЧС.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. Еще в ноябре 2023 года, более чем за год до крушения двух танкеров с мазутом, ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали доклад за 2021-2022 годы с данными о превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде Черного моря в 1,2-12 раз.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Разлив нефти произошел в море вблизи Новороссийска во время заправки танкера, в воду попало более тонны нефтепродуктов. В порту введен режим чрезвычайной ситуации, выставлены боновые заграждения для локализации утечки, передает РБК-Краснодар.

Официальные службы охарактеризовали утечку как “незначительную”. “Разлив оперативно локализован, установлено 800 м боновых заграждений. Задействовано 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Росморречфлота.

ЧП произошло в пяти километрах от берега во время погрузки нефти на турецкий танкер T.Semahat, прибывший из порта Керфез. На месте образовалось пятно нефти размером 400х100 метров, пишет Telegram-канал SHOT.

Согласно спутниковым снимкам, площадь пятна нефтепродуктов около Новороссийска составляет порядка одного квадратного километра, сообщил специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный, сотрудничающий с Морспасслужбой.

По словам специалиста, нефтяное пятно движется "примерно в сторону Анапы". "Сейчас в этом районе ветрено, волнение моря. Идет распространение на северо-запад", - цитирует его слова ТАСС.

Разлив нефтепродуктов возник в терминале АО “Каспийский трубопроводный консорциум” (КТК), уточняет информагентство “ПортНьюс”.

В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) после этого инцидента выведено из эксплуатации на неопределенный срок, сообщает со ссылкой на пресс-службу консорциума BFM-Кубань.

В результате экокатастрофы в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.