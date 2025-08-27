×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:49, 27 августа 2025

Выписаны госпитализированные после отравления постояльцы турбазы в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дети и взрослые, которые поступили на лечение в Дербентскую горбольницу с симптомами отравления, выписаны и уже уехали в Башкирию.

Как писал "Кавказский узел", на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе произошла вспышка пищевого отравления. Известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей, госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей. Их состояние оценивается как легкое. Множественные нарушения найдены в пищеблоке отеля "Рубас", в том числе антисанитария, отсутствие медкнижек у персонала и использование просроченных продуктов. Работа пищеблока отеля, а также кафе турбазы "Остров Рафт", где питались отравившиеся  дети, приостановлена.

Все  пациенты, которые были госпитализированы в Дербентскую центральную городскую больницу после отравления, выписаны, сообщила администрация главы Дагестана. "Их состояние значительно улучшилось, они вернулись в родной Башкортостан", - говорится в Telegram-канале администрации.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что возбуждено уголовное дело, "ответственные понесут наказание". "Такое в Дагестане происходить не должно, и мы над этим работаем, выводя из тени бизнес, оказывающий людям услуги". "Что важно знать в данном случае. 7 взрослых привезли в Дагестан более 20 несовершеннолетних детей. Не было ни письменного нотариально заверенного согласия от родителей, ни справок о состоянии здоровья, без чего заселять их не имели права. Хозяин «отеля», ставшего на время несанкционированным лагерем, получил свою незаконную прибыль, а взрослые порадовались, что сэкономили. Таким же образом для детей были организованы экскурсии и питание", - подчеркнул он. Меликов отметил, что случай с детьми в Дербентском районе - "скорее досадное исключение, которое не может формировать общей картины".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана. 

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
18:53, 27 августа 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Сейсмолог у прибора. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:49, 27 августа 2025
Жители Дагестана ощутили землетрясение в Каспийском море
Кухня отеля "Рубас". 26 августа 2025 г. Фото: Telegram-канал "Mash Gor"
13:57, 26 августа 2025
Роспотребнадзор Дагестана заявил об антисанитарии на кухне отеля "Рубас"
Турбуза "Рубас". Скриншот фото https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fturbaza.ru%2Fimages%2Fbases%2F10430%2F4d5c6cb8d043ad1b0f2c7b947abdabbd.jpg&lr=214&pos=23&rpt=simage&source=serp&stype=image&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81
09:52, 26 августа 2025
Минздрав Дагестана назвал легким состояние госпитализированных с турбазы детей
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше