Выписаны госпитализированные после отравления постояльцы турбазы в Дагестане

Дети и взрослые, которые поступили на лечение в Дербентскую горбольницу с симптомами отравления, выписаны и уже уехали в Башкирию.

Как писал "Кавказский узел", на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе произошла вспышка пищевого отравления. Известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей, госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей. Их состояние оценивается как легкое. Множественные нарушения найдены в пищеблоке отеля "Рубас", в том числе антисанитария, отсутствие медкнижек у персонала и использование просроченных продуктов. Работа пищеблока отеля, а также кафе турбазы "Остров Рафт", где питались отравившиеся дети, приостановлена.

Все пациенты, которые были госпитализированы в Дербентскую центральную городскую больницу после отравления, выписаны, сообщила администрация главы Дагестана. "Их состояние значительно улучшилось, они вернулись в родной Башкортостан", - говорится в Telegram-канале администрации.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что возбуждено уголовное дело, "ответственные понесут наказание". "Такое в Дагестане происходить не должно, и мы над этим работаем, выводя из тени бизнес, оказывающий людям услуги". "Что важно знать в данном случае. 7 взрослых привезли в Дагестан более 20 несовершеннолетних детей. Не было ни письменного нотариально заверенного согласия от родителей, ни справок о состоянии здоровья, без чего заселять их не имели права. Хозяин «отеля», ставшего на время несанкционированным лагерем, получил свою незаконную прибыль, а взрослые порадовались, что сэкономили. Таким же образом для детей были организованы экскурсии и питание", - подчеркнул он. Меликов отметил, что случай с детьми в Дербентском районе - "скорее досадное исключение, которое не может формировать общей картины".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".