Роспотребнадзор Дагестана заявил об антисанитарии на кухне отеля "Рубас"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Множественные нарушения найдены в пищеблоке отеля "Рубас", в том числе антисанитария, отсутствие медкнижек у персонала и использование просроченных продуктов. Работа пищеблока отеля, а также кафе турбазы «Остров Рафт», где питались отравившиеся дети, приостановлена.
Как писал "Кавказский узел", на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе произошла вспышка пищевого отравления. Известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей, госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей. Их состояние оценивается как легкое.
Деятельность пищеблока парк-отеля "Рубас" и кафе "Остров Рафт" в Дагестане приостановлена после пищевого отравления, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану.
На пищеблоке парк-отеля "Рубас" были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства: отсутствие поточности технологических процессов; отсутствие товарно-сопроводительных документов на пищевую продукцию; отсутствие медицинских книжек у персонала; антисанитарное состояние пищеблока, использование просроченных продуктов.
"Вместе с тем установлено, что группа детей 23 августа посещала с целью экскурсионной поездки турбазу "Остров Рафт", где так же было организовано питание на пищеблоке, на котором выявлено полное отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд и набора помещений", - сказано в сообщении.
Туристическая база "Рубас" в Дербентском районе – комплекс на берегу моря, в который входит парк-отель, коттеджи и кемпинг. База раполагается на первой линии, в 18 км от Дербента, сообщается на сайте турбазы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.