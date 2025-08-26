×

Кавказский узел

13:57, 26 августа 2025

Роспотребнадзор Дагестана заявил об антисанитарии на кухне отеля "Рубас"

Кухня отеля "Рубас". 26 августа 2025 г. Фото: Telegram-канал "Mash Gor"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Множественные нарушения найдены в пищеблоке отеля "Рубас", в том числе антисанитария, отсутствие медкнижек у персонала и использование просроченных продуктов. Работа пищеблока отеля, а также кафе турбазы «Остров Рафт», где питались отравившиеся  дети, приостановлена.

Как писал "Кавказский узел", на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе произошла вспышка пищевого отравления. Известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей, госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей. Их состояние оценивается как легкое.

 Деятельность пищеблока парк-отеля "Рубас" и кафе "Остров Рафт" в Дагестане приостановлена после пищевого отравления, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану.

На пищеблоке парк-отеля "Рубас" были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства: отсутствие поточности технологических процессов; отсутствие товарно-сопроводительных документов на пищевую продукцию; отсутствие медицинских книжек у персонала; антисанитарное состояние пищеблока, использование просроченных продуктов.

"Вместе с тем установлено, что группа детей 23 августа посещала с целью экскурсионной поездки турбазу "Остров Рафт", где так же было организовано питание на пищеблоке, на котором выявлено полное отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд и набора помещений", - сказано в сообщении.

Туристическая база "Рубас" в Дербентском районе – комплекс на берегу моря, в который входит парк-отель, коттеджи и кемпинг. База раполагается на первой линии, в 18 км от Дербента, сообщается на сайте турбазы. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана. 

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".

Автор: "Кавказский узел"

