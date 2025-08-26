Минздрав Дагестана назвал легким состояние госпитализированных с турбазы детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди 20 госпитализированных с симптомами отравления с турбазы "Рубас" 17 детей, вскоре они будут выписаны, заверил Минздрав. Власти озвучили версию, что дети могли отравиться на экскурсии.

Как писал "Кавказский узел", на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе произошла вспышка пищевого отравления. Известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей, госпитализированы 19 человек.

Всего с турбазы "Рубас" госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей, с симптомами кишечной инфекции., сообщила администрация главы Дагестана.

На месте работают представители Роспотребнадзора, но не исключена возможность отравления в ходе экскурсии в один из районов республики, где был организован обед для группы. Противоэпидемические мероприятия проводятся на туристической базе «Рубас» и в населенном пункте, где проходила экскурсия.

Сейчас состояние детей не вызывает опасений, они получают лечение, самочувствие значительно улучшилось. В скором времени ребята будут выписаны, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Спортивная группа по плаванию из 39 человек (29 детей, 6 родителей и тренер) отдыхала на турбазе «Рубас» в Дербентском районе. После экскурсии в Карадахскую теснину и обеда в Гунибском районе у детей начались симптомы отравления, рвота и температура, сообщило ГТРК "Дагестан".

Туристическая база "Рубас" в Дербентском районе – комплекс на берегу моря, в который входит парк-отель, коттеджи и кемпинг. База раполагается на первой линии, в 18 км от Дербента, сообщается на сайте турбазы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".