17:49, 25 августа 2025

Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане

База отдыха "Рубас" в Дербентском районе Дагестана. Фото: https://rubas1.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе произошла возможная вспышка пищевого отравления. Сейчас известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года симптомы отравления были зафиксированы у 392 человек в пяти селах Магарамкентского района, 357 из них дети. Не менее 90 человек проходили лечение в больнице.

Возможная вспышка пищевого отравления произошла на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе. На данный момент известно о 28 пострадавших, среди которых 25 детей. В центральную городскую больницу Дербента госпитализированы 19 человек, включая 17 детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Дагестану.

На место вызвана скорая помощь и направлены специалисты Роспотребнадзора", сообщает Интерфакс.

В Telegram-канале Минздрава Дагестана по данным на 17:30 информации о состоянии здоровья пострадавших нет.

Туристическая база «Рубас» в Дербентском районе – комплекс на берегу моря, в который входит парк-отель, коттеджи и кемпинг. База раполагается на первой линии, в 18 км от Дербента, сообщается на сайте турбазы. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что после массового отравления в начале июля в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах были закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана. 

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности"..

Автор: Кавказский узел

