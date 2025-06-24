Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов мазута в Анапе

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Новых выбросов мазута в Анапе не найдено пятый день подряд, продолжается деликатная очистка песка от загрязнений.

"Кавказский узел" писал, что власти оптимистично оценили перспективы открытия пляжей в Анапе, так как новых выбросов мазута на побережье курорта уже, если верить официальным данным оперштаба Кубани, практически не происходит. Хотя выбросы мазута были обнаружены в Анапе 19 июня, а 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии в городе выбросов нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

24 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"Муниципальные команды провели утренний мониторинг береговой линии, новых загрязнений не выявили", - говорится в сообщении.



По данным оперштаба, представители муниципалитетов Краснодарского края, привлеченные к уборке анапских пляжей, продолжаются заниматься очисткой песка. В частности, одна из команд проводит деликатную очистку песка на Центральном пляже, другая – на береговой полосе в Витязево.

Между тем загрузка отелей Анапы на фоне разлива мазута, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась как минимум на 50%. Часть отелей не может при этом вернуть туристам средства за отмененные бронирования.

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