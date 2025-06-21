Чиновники оптимистично оценили шансы открытия пляжей Анапы

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Выбросов мазута на пляжи Анапы практически нет. Решение об открытии пляжей будет приниматься после новых проб воды, которые возьмут в ближайшее время, заявили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. На этих пляжах установлены таблички о запрете купания. Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров. Выбросы мазута были обнаружены 19 июня. 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии выбросов нефтепродуктов в Анапе.

Правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ. "Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-либо выбросов там практически не наблюдается", - привело его слова РИА "Новости".

По его словам, власти приняли все необходимые меры для решения проблемы. Туристам предложили альтернативы - использование бассейнов или другие виды отдыха, говорится в публикации.

Оптимистично оценил ситуацию и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, интервью с которым опубликовал сегодня в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

На вопрос журналиста, где можно купаться в этом сезоне в Краснодарском крае, губернатор ответил, что купаться "можно везде, но в Анапе надо чуть подождать".

По словам губернатора, отрицать наличие мазутных пятен - нечестно. Но и говорить о том, что они везде, - тоже.

"По морю ситуация меняется еженедельно, я думаю, она может измениться в лучшую сторону. Посмотрим, в ближайшее время ещё раз, будут брать пробы воды. Течения, температура - всё это влияет на то, что будет с водой. Того, что будет с водой. Посмотрим, что будет через неделю-две, я уверен, что всё будет хорошо. <...>Дельфинов мы наблюдаем в море, а это показатель чистой воды. Рапанов собирают, и рыба есть. Экспертиза рыбы идёт в том числе на тяжёлые металлы, всё же нормально!" - заявил Кондратьев.

Сам глава края отметил, что в этом году еще не купался на курортах Кубани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".