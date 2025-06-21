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20:25, 21 июня 2025

Чиновники оптимистично оценили шансы открытия пляжей Анапы

Пляж "Высокий берег" в Анапе. Скриншот фото Юрия Озаровского от 21.06.25, https://t.me/MoreOz/98604

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросов мазута на пляжи Анапы практически нет. Решение об открытии пляжей будет приниматься после новых проб воды, которые возьмут в ближайшее время, заявили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. На этих пляжах установлены таблички о запрете купания. Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров. Выбросы мазута были обнаружены 19 июня. 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии выбросов нефтепродуктов в Анапе.

Правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ. "Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-либо выбросов там практически не наблюдается", - привело его слова РИА "Новости".

По его словам, власти приняли все необходимые меры для решения проблемы. Туристам предложили альтернативы - использование бассейнов или другие виды отдыха, говорится в публикации.

Оптимистично оценил ситуацию и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, интервью с которым опубликовал сегодня в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

На вопрос журналиста, где можно купаться в этом сезоне в Краснодарском крае, губернатор ответил, что купаться "можно везде, но в Анапе надо чуть подождать".

По словам губернатора, отрицать наличие мазутных пятен - нечестно. Но и говорить о том, что они везде, - тоже.

"По морю ситуация меняется еженедельно, я думаю, она может измениться в лучшую сторону. Посмотрим, в ближайшее время ещё раз, будут брать пробы воды. Течения, температура - всё это влияет на то, что будет с водой. Того, что будет с водой. Посмотрим, что будет через неделю-две, я уверен, что всё будет хорошо. <...>Дельфинов мы наблюдаем в море, а это показатель чистой воды. Рапанов собирают, и рыба есть. Экспертиза рыбы идёт в том числе на тяжёлые металлы, всё же нормально!" - заявил Кондратьев. 

Сам глава края отметил, что в этом году еще не купался на курортах Кубани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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