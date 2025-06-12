Мовлаев опасается покушения в СИЗО

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Адвокаты Мовлаева сообщили об угрозе для него в казахстанском СИЗО после того как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш. Защита столкнулась с препонами при попытке добиться исследования по Стамбульскому протоколу по документированию пыток.

Как писал "Кавказский узел", казахстанские адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева рассказали на пресс-конференции, что сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность. Адвокаты также сообщили, что работают по этому делу безвозмездно. Процедура предоставления статуса беженца может занять до года.

13 мая Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Получение статуса человека, ищущего убежища в Казахстане, дало Мансуру Мовлаеву временную защиту от отправки в Чечню по запросу России. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

Адвокаты Мансура Мовлаева выразили обеспокоенность его безопасностью в СИЗО. По словам самого активиста, к нему в камеру подселили подозреваемого в убийстве, и он боится возможного покушения, сообщило казахстанское издание 365 info.

"Мне передали информацию, что буквально недавно в изолятор заселили какого-то ингуша, который якобы задержан по подозрению в убийстве. Это со слов Мансура Мовлаева. Я очень благодарен сотрудникам изолятора за их бдительность и за то, что они опасаются: этот человек мог быть подослан туда с целью устранить Мансура Мовлаева или как-то повлиять на ситуацию в отношении него", – привело издание bes.media слова адвоката Мурата Адама.

По словам адвоката, получено официальное письмо Генпрокуратуры России с гарантией отсутствия политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции. Но эти обещания "нетипичны" и вызывают недоверие, говорится в публикации от 11 июня.

Он мне лично сказал: «Чем ехать в Чеченскую Республику, я лучше умру здесь»

Адвокаты также заявили, что подали ходатайство в казахстанскую прокуратуру о том, чтобы психолог, специализирующийся по вопросам пыток, провел в СИЗО психологическое исследование по Стамбульскому протоколу по документированию пыток и жестокого обращения в отношении Мовлаева для подтверждения перенесенных ранее пыток, из-за чего чеченский активист и опасается возвращения на родину.

"Он мне лично сказал: «Чем ехать в Чеченскую Республику, я лучше умру здесь». Мансур Мовлаев написал заявление, где он просит зарегистрировать уголовное дело по пыткам, что он просит психолога посетить его, которому он доверяет. Прокуратура поставила точку 5 июня и сказала обращаться в КУИС (комитет уголовно-исполнительной системы - прим. "Кавказского узла"). Мы обратились. Психолог приехала в следственный изолятор, но ее не пропустили. Мовлаев готов пройти полиграф, готов пройти психолога, чтобы доказать, что он действительно ранее подвергался пыткам", - привело издание kaztag слова адвоката Рены Керимовой.

По словам адвокатов, это вынужденная мера, чтобы доказать, что он действительно подвергался пыткам и что ему опасно возвращаться на родину. Адвокаты говорят, что столкнулись с воспрепятствованием со стороны госорганов. Прокуратура Бостандыкского района Алматы, по словам адвокатов, «самоустранилась».

«Получился замкнутый круг. Я считаю, что это какая-то бюрократическая или чиновничья трусость, когда никто не хочет принимать ответственность, все боятся что-то сделать», - процитировало издание адвоката Елену Жигаленок в публикации от 11 июня.

Адвокаты Мансура Мовлаева запустили петицию с просьбой предоставить ему убежище, однако подписать ее могут граждане Казахстана при выполнении ряда условий.

"Для того, чтобы подписать петицию, необходимо иметь доступ к личному компьютеру, в нем должно функционировать приложение NcLayer и должна быть личная электронная цифровая подпись. Давайте, все вместе, преодолеем этот порог и созданные нашим государством бартеры и оставим Мансуру шанс получить убежище в Казахстане", - призвал адвокат Мурат Адам на своей странице в Instagram* 9 июня. На тот момент, как указано в скриншоте, опубликованном адвокатом, под петицией насчитывалось 33 подписи.

Комментаторы сообщили, что столкнулись со сложностями при попытке подписать петицию. "Несколько дней пытался подписать петицию, сайт все время зависал при подписании, поэтому мало подписей. Только сегодня получилось", - написал aidar_mukhamedgaliyev.

"Ещё актуальны подписи? Второй день сайт недоступен", - сообщил пользователь asem.zen.

Напомним, Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала ранее слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

в 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае.

В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку.

20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе. Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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