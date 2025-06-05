×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:42, 5 июня 2025

Бойцы "Ахмата" пообещали Щепихину "мужской разговор" в зоне СВО

Кадр видеообращения бойцов отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". 4 июня 2025 г. Скриншот видео t.me/SpNAhmatTimso/1589

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арег Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман, заявили бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить".

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин еще ночью был отпущен, он рассказал, что его пытали, расспрашивая о связях с Украиной или оппозицией. Полиция  отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина.  Из шести задержанных трое "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими". Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Его похитителям сегодня панируют избрать меру пресечения.

Бойцы  спецназа "Ахмат" записали обращение в связи с высказываниями Арега Щепихина в адрес чеченцев. Командир отряда заявил, что Щепихин  "оскорбил очень сильно и чеченский народ, проехался как по национальному признаку, так и по религиозному, задел еще родных и близких, матерей, дочерей". Он отметил, что это не мужское поведение, так как мужчина никогда не позволит затрагивать жен, матерей. "Если у тебя есть какие-то претензии адресно кому-то, даже если возьмем по национальному признаку, ты должен их предъявлять мужчинам, но никогда не женщинам", - следует из видео, опубликованного в Telegram-канале отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат".

Командир отряда подчеркнул,  что  мусульмане и христиане сражаются вместе в ходе военной операции на Украине. "Наши боевые чеченские братья, точно также, как и русские, и якутские, и армянские, погибают на фронте", - сказал он.

После этого он предоставил слово другим бойцам отряда, в частности, уроженцу Чечни с позывным Кандагар. "Надеюсь, что тебя сюда отправят к нам и мы тут поговорим как надо по-мужски", - заявил тот.

"Если этот человек недостоин своей нации, путь приезжает к нам, мы научим любить родину, свою нацию, а также своих боевых товарищей", - сказал другой боец.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Похищение блогера Арега Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арег Щепихин. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:58, 4 июня 2025
Дело Щепихина квалифицировано по статьям о похищении и превышении полномочий
Владислав Бакальчук (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: Телеграм-канал RKadyrov_95
18:32, 23 июля 2024
Кадыров поручил Делимханову защитить Wildberries
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Участник видеосъемки в Ереване, бросивший на асфальт цветы со словами "могила для Рамзана Кадырова". Кадр видео со страницы Senik Muradyan в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России)
16:27, 9 декабря 2023
Иностранка извинилась за дебош на улицах Еревана и "могилу для Кадырова"
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
10
44 дня войны за полтора часа
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Обращение к властям жителей Воскресенского. 5 июня 2025 г. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/9784
05 июня 2025, 13:48
Активисты из Воскресенского призвали в короткие сроки вывезти песок с мазутом

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza
04 июня 2025, 11:44
Дудаев объявил похищение Щепихина задержанием

Арег Щепихин. Кадр видео с его личной страницы в соцсети
04 июня 2025, 11:21
Похищенный Арег Щепихин оскорблял в блоге мусульман и чеченцев

Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188
03 июня 2025, 20:58
Активисты в Баку обвинили силовиков в жестоком обращении

“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Показать больше