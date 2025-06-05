Бойцы "Ахмата" пообещали Щепихину "мужской разговор" в зоне СВО

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Арег Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман, заявили бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить".

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин еще ночью был отпущен, он рассказал, что его пытали, расспрашивая о связях с Украиной или оппозицией. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина. Из шести задержанных трое "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими". Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Его похитителям сегодня панируют избрать меру пресечения.

Бойцы спецназа "Ахмат" записали обращение в связи с высказываниями Арега Щепихина в адрес чеченцев. Командир отряда заявил, что Щепихин "оскорбил очень сильно и чеченский народ, проехался как по национальному признаку, так и по религиозному, задел еще родных и близких, матерей, дочерей". Он отметил, что это не мужское поведение, так как мужчина никогда не позволит затрагивать жен, матерей. "Если у тебя есть какие-то претензии адресно кому-то, даже если возьмем по национальному признаку, ты должен их предъявлять мужчинам, но никогда не женщинам", - следует из видео, опубликованного в Telegram-канале отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат".

Командир отряда подчеркнул, что мусульмане и христиане сражаются вместе в ходе военной операции на Украине. "Наши боевые чеченские братья, точно также, как и русские, и якутские, и армянские, погибают на фронте", - сказал он.

После этого он предоставил слово другим бойцам отряда, в частности, уроженцу Чечни с позывным Кандагар. "Надеюсь, что тебя сюда отправят к нам и мы тут поговорим как надо по-мужски", - заявил тот.

"Если этот человек недостоин своей нации, путь приезжает к нам, мы научим любить родину, свою нацию, а также своих боевых товарищей", - сказал другой боец.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Похищение блогера Арега Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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