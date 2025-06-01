Власти отчитались о ходе вывоза песка из Воскресенского

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С площадки в хуторе Воскресенском ежедневно вывозится около тысячи тонн загрязненного мазутом песка, в мае вывезено около 35 тысяч тонн, рапортовали власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах. Власти обещали вывезти остальной песок к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. Песок хранится вблизи домов, школы и детсада, указали жители Воскресенского и призвали чиновников ускорить работы.

15 мая стало известно, что песок отправляется на полигон компании "Терра-Н" в Новороссийске. Его планируется использовать для отсыпки очагов возгораний, реконструкции полигона и устройства оснований дорог 1 .

Масштабы загрязнения Юга России мазутом Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

С площадки в хуторе Воскресенском ежедневно вывозят на утилизацию по-прежнему около тысячи тонн загрязненного мазутом песка, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В течение мая с площадки в х. Воскресенском вывезли около 35 тыс. тонн. Работы ведутся ежедневно", - говорится в публикации.

Сейчас на площадке работают две единицы техники: бульдозер и экскаватор. "Также работает установка "Грохот", которая просеивает песок. После обработки наиболее загрязненный песок отправляют на утилизацию, очищенный, пригодный для технических нужд — на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск", - сообщили краевые власти.

Напомним, в январе врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута, привезенного с Кубани, на частном полигоне в Семикаракорском районе. Полигон не оборудован должным образом для приема особо опасных отходов, подтвердили экологи. Более 550 тонн загрязненного песка с мазутом, который хранился на полигоне с зимы, уже отправились обратно на Кубань, сообщил Слюсарь 29 мая.

Песок с мазутом, ранее отправленный в Ростовскую область, принимают на предприятии "Биопотенциал" в Темрюкском районе, уже доставлены 634 тонны, сообщили 31 мая власти Кубани. После переработки, которая будет проходит на полигоне в Афипском, около трети песка решено направить для использования в строительстве.

Ранее местные жители, активисты и экологи высказали опасения, что песок вывозится из Воскресенского в разные населенные пункты для имитации обещанной властями безопасной утилизации. На Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, пояснил, в частности, эколог Валерий Бриних.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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