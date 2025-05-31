Песок с мазутом с полигона в Ростовской области вновь привезли в Темрюкский район

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Полигон предприятия "Биопотенциал" в Темрюкском районе принимает ранее вывезенные в Ростовскую область песок с мазутом, уже доставлены 634 тонны. После переработки, которая будет проходит на полигоне в Афипском, около трети песка будет направлено для использования в строительстве.

Как писал "Кавказский узел", в январе временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи. Более 550 тонн загрязненного песка с мазутом, который хранился на полигоне с зимы, уже отправились обратно на Кубань, сообщил Слюсарь 29 мая.

Песок с мазутом, ранее отправленный в Ростовскую область, принимают на предприятии ООО «Биопотенциал» в Темрюкском районе. Его привозят на специальную технологическую площадку для хранения, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"634 тонны песка мы уже приняли. Он герметично накрыт, чтобы ничего никуда не попадало. Этот песок увезут на переработку на другой наш участок в поселок Афипский", сообщил начальник производственного участка предприятия Василий Руднев.

По его словам, после термической утилизации песка на производство, строительство отправится 30% от этого песка. В день перерабатывается по 200 тонн.

Он добавил, что "полигон, на котором хранится этот песок, соответствует всем нормам" и имеет бетонированные площадки.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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