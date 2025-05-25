Кошелева усомнилась в готовности силовиков искать ее преследователей

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Одна из организаторов кампании в поддержку Седы Сулеймановой московская активистка Варвара Кошелева, в квартиру которой дважды пытались проникнуть неизвестные, отказалась писать заявления в связи с этими случаями.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что жительница Москвы Варвара Кошелева, активно участвующая в кампании в поддержку Седы Сулеймановой, столкнулась с преследованием: два раза по ночам неизвестные люди пытались попасть в ее квартиру. Первый случай произошел во время сбора подписей под обращением в поддержку Сулеймановой, а второй в ночь на 19 мая. "Ко мне ломились неизвестные мне люди, которые быстро убежали, как только на этаж зашли другие люди", - рассказала активистка.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани. Активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала в Генпрокуратуру и Следком обращение с требованием эффективного расследования исчезновения Седы Сулеймановой. Активисты сообщили, что разочарованы таким ответом, а пользователи Telegram сочли его предсказуемым.

Активистка кампании в поддержку Седы Сулеймановой Варвара Кошелева в съемную квартиру которой дважды пытались вломиться неизвестные, сообщила «Кавказскому узлу», что оба раза не стала подавать заявление в правоохранительные органы. «Я не вижу никакой вероятности, что на него отреагируют. Такие вещи обычно относят к бытовым, и скорее спишут на то, что к вам заглянул пьяный сосед. У нас часто не приезжают и на более серьёзные вызовы. Я более чем уверена, что разбираться в этом, учитывая специфику того, о чём я занимаюсь, никто не станет. Увы», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".



Кошелева рассказала, что в первый раз пытавшихся вломиться было как минимум двое. «Сколько людей было во второй раз, мне неизвестно, но, судя по всему, несколько», - заявила она.



«В первый раз говорили фразы «пусть открывает», «откроет поговорим» в первый раз это было около двух часов ночи где-то в 1.40 началось, в

два с чем-то закончилось, во второй раз это было с 22.40 до 23.10», - отметила активистка.



Она также рассказала, что во время кампании по сбору подписей за расследование дела С.Сулеймановой с чеченских аккаунтов, с аккаунтов

людей с Кавказа, часто писали какие-то сообщения «весьма некомплиментарного характера». «Они говорили, что мы ничего не сможем

сделать, была куча оскорблений и высказываний. Подобные угрозы я обычно не сохраняю и к тому, что пишут в сети я отношусь куда

спокойнее, что бы мне не говорили, что бы мне не присылали, я это удаляю, иногда показываю друзьям, но, как правило, у меня не остаётся

подобного. Наверное, это в том числе какой-то способ психологической защиты, если об этом слишком много думать, если это всё сохранять.

Теперь, наверное, придётся на всякий случай», - заключила В.Кошелева.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. Следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

«Убийства чести» на Северном Кавказе В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, а 29 января провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения Сулеймановой не дало результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции. 31 января суд приговорил Патяеву к 20 часам обязательных работ, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

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