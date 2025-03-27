Очередная группа бойцов отправлена из Грозного в зону военной операции

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Бойцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, вылетели из аэропорта Грозного для участия в военной операции на Украине.

Как писал " Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 13 марта.

Из Международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправился очередной спецборт с добровольцами, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа,. По прибытии в зону боевых действий добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат» Минобороны России, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На видео, приложенном к публикации, в числе бойцов на секунду появляется бывший критик Кадырова Сайд-Хусейн Магомадов.

Сегодня стало известно, что Сайд-Хусейн Магомадов в числе других бойцов отправился для участия в военной операции на Украине. В эфире чеченской гостелекомпании он похвалил власти Чечни за подготовку бойцов для участия в СВО.

В марте 2023 года живущий в Австрии блогер Сайд-Хусейн Магомадов, который был известен резкой критикой в адрес Рамзана Кадырова, стал одним из делегатов устроенного властями съезда чеченского народа, прошедшего в Грозном. В соцсетях Магомадов разместил совместные фотографии с чеченскими чиновниками, а также с бывшей соратницей Ахмада Закаева Рубати Мицаевой, ранее перешедшей на сторону Кадырова. Сам Магомадов также перенаправил свою критику с Рамзана Кадырова на Ахмеда Закаева. Переход блогера Сайд-Хусейна Магомадова из оппонентов властей Чечни в лагерь сторонников Кадырова не имеет значения для главы Чечни значения, поскольку авторитет блогера невелик, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В июне 2021 года Сайд-Хусейна Магомадова, по данным австрийской полиции, пытались взорвать в Брегенце. По делу о покушении задержаны два уроженца Чечни. Несостоявшееся покушение Магомадов назвал тогда политическим заказом чеченских властей.

Напомним, Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев. Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей.

По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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