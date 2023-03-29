Аналитики скептично оценили значение перехода блогера Магомадова на сторону Кадырова

29 марта 2023, 14:12

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Переход блогера Сайд-Хусейна Магомадова из оппонентов властей Чечни в лагерь сторонников Кадырова не имеет для главы Чечни значения, поскольку авторитет блогера невелик, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта живущий в Австрии блогер Сайд-Хусейн Магомадов, который был известен резкой критикой в адрес Рамзана Кадырова, стал одним из делегатов устроенного властями съезда чеченского народа, прошедшего в Грозном. В соцсетях Магомадов разместил совместные фотографии с чеченскими чиновниками, а также с бывшей соратницей Ахмада Закаева Рубати Мицаевой, ранее перешедшей на сторону Кадырова. Сам Магомадов также перенаправил свою критику с Рамзана Кадырова на Ахмеда Закаева.

В июне 2021 года Сайд-Хусейна Магомадова, по данным австрийской полиции, пытались взорвать в Брегенце. По делу о покушении задержаны два уроженца Чечни. Несостоявшееся покушение Магомадов назвал политическим заказом чеченских властей. На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Влияние Сайд-Хусейна Магомадова, как и Рубати Мицаевой, незначительно, считает живущий за пределами России президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Они веса в диаспоре совершенно не имеют. И занимаются только своими интересами. Если Магомадов блогер, то путем хайпа он лишь пытается устроить свою жизнь, заработать себе какую-то копейку. Ранее он считал возможным заработать себе на критике Кадырова, но таких желающих много, поэтому не получилось, и он сейчас переметнулся туда, где есть шанс. […] Он, как и ряд других перешедших к Кадырову не являются авторитетами в чеченском обществе", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Самому Кадырову Магомадов вряд ли интересен, сказал Руслан Кутаев. "Когда он критиковал Кадырова это никак не влияло на акции Кадырова. Потому что ничего такого, что было бы неизвестно о Кадырове, он не мог сказать. Как только возможность получить дивиденды в качестве критика Кадырова иссякла, он перебежал на другую сторону. Это свидетельствует, что у него самого нет своей политической позиции", - сказал он.

Роль Магомадова в контрпропаганде Закаеву ничтожна, убежден Кутаев. "Кто такой этот Магомадов и кто такой Закаев. Это несопоставимые фигуры. А пригласить на съезд его могли помощники Кадырова. Ведь Кадыров не занимается организацией съезда. Какой-нибудь дежурный клерк включил Магомадова в список, и всё", - пояснил он.

Рамзан Кадыров в одном из своих высказываний накануне съезда чеченского народа назвал Чеченскую республику «государством», употребив термин «пачх1алкх» ("государство", от "паччахь" - падишах, правитель). "У нас есть свое государство. Взять Конституцию (ЧР), первое (что написано) "Чеченская Республика - государство". У нас есть герб, есть флаг.... Мы до сих пор делали и будем делать то, что хочет народ", - привело его слова государственное ИА "Грозный-информ".

Использование Кадыровым слова «пачх1алкх» не стоит переоценивать, поскольку в чеченском языке это слово не означает именно независимое государство, сообщил Руслан Кутаев. "Оно означает «национальное административное образование». А значения "суверенность" это слово не несёт. Соответственно, и говорить об особой роли съезда чеченского народа не стоит", - сказал он.

Схожее мнение о значении съезда высказал чеченский правозащитник Оюб Титиев. Он отметил, что слово «пачх1алкх» используется в значении "суверенное государство". "Насколько я знаю чеченский язык, «пачх1алкх» - это независимое государство, это не может быть частью какого-то другого государства. Но этот съезд ничего важного не решал. Никаких законодательных решений съезд не принимает, просто поговорили и разошлись", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер Магомадов, по его мнению, "скорее всего никакого влияния ни на какого не имеет", а привлечь Магомадова на сторону Кадырова могли личные интересы. "Всё может быть, и материальный интерес. А возможно, он сам поменял свои взгляды. Но в любом случае заметных последствий для общественного мнения диаспоры не будет", - уверен Титиев.

Другой чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев полагает, что Магомадов никогда не был реальным оппонентом Кадырова. "На мой взгляд, это хитровыдуманная схема по типу двойного действия, где одно действие открытое, но ложное, а второе скрытое, но действительное. То есть условный оппозиционер набирает кредит доверия у беженцев в Европе критикой в адрес Кадырова, получает некие прямые связи и сливает их власти в Чечне. В целом Магомадов не пользовался популярностью даже среди европейских чеченцев. А о его влиятельности на диаспору и говорить нечего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Возможность использовать Магомадова в пропаганде против Закаева не имеет ценности для Кадырова, отметил Янгулбаев. "Но эта история точно учит нас тому, что не каждый критик Кадырова - его враг, и не каждый враг – навсегда", - сказал Абубакар Янгулбаев.

Напомним, Рубати Мицаева, выступавшая на стороне Ахмеда Закаева, жила в Германии, но в октябре 2021 года попросила Кадырова позволить ей вернуться на родину. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Мицаева вернулась в Чечню 14 декабря 2021 года, в аэропорту Грозного ее встретили высокопоставленные представители властей: министр по нацполитике Ахмед Дудаев, министр спорта Муса Дадаев и депутат парламента Магомед Хамбиев.

Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сам Закаев в 2009 году не отрицал факта переговоров с представителем Кадырова. 2 июля того года стало известно о том, что Ахмед Закаев встречается в Норвегии со спикером парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым и обсуждает "долгосрочные перспективы стабильности в Чечне". Рамзан Кадыров подтвердил факт переговоров. По его словам, Закаев - единственный человек со стороны Ичкерии, которого он хотел бы видеть в республике.

24 июля 2009 года Ахмед Закаев заявил о том, что обязательно вернется в Чечню, но подчеркнул, что не вел переговоров о личном трудоустройстве и личной безопасности.

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