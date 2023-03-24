Бывший критик Кадырова побывал на съезде в Грозном

24 марта 2023, 23:12

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Блогер Сайд-Хусейн Магомадов замечен на съезде чеченского народа, в соцсети он разместил фотографии с чеченскими чиновниками. Блогер после покушения, в котором он обвинял власти Чечни, перенаправил свою критику с Рамзана Кадырова на Ахмеда Закаева.

Как писал "Кавказский узел", блогера Сайд-Хусейна Магомадова в июне 2021 года, по данным австрийской полиции, пытались взорвать в Брегенце, где тот проживает. По делу о покушении задержаны два уроженца Чечни. Несостоявшееся покушение Магомадов назвал политическим заказом чеченских властей. В 2020 голду родственники Магомадова провели сход, на котором прокляли его за критику Рамзана Кадырова и чеченских властей.

Толчком к ведению блога послужило убийство Мамихана (Анзора) Умарова, рассказал ранее Магомадов "Кавказскому узлу". Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде Вены 4 июля. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Живущий в Австрии чеченский блогер Сайд-Хусейн Магомадов, который был известен резкой критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, был замечен в Грозном 23 марта. Он стал одним из делегатов устроенного властями съезда чеченского народа, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал Niyso 24 марта опубликовал фотографию, на которой Магомадов сидит в зрительном зале, как утверждается, на Съезде народа чеченской республики.

В своем Instagram**-аккаунте Магомадов, начиная с 15 марта, начал выкладывать совместные фото с чеченскими чиновниками - главой Минпечати Ахмедом Дудаевым, министром спорта Исой Ибрагимовым, омбудсменом Мансуром Солтаевым, пояснив, что встречи с ними прошли в рамках "визита в Чечню".

Опубликована и совместная фотография с бывшей соратницей Ахмада Закаева Рубати Мицаевой.

14 декабря 2021 года в Чечню вернулась Рубати Мицаева. Она жила в Германии, но 6 октября 2021 года попросила Кадырова позволить ей вернуться на родину. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали тогда аналитики. Чем запомнилась Рубати Мицаева во время чеченских войн, почему ее так пышно встречали в Чечне и каков характер у кавалера ордена "Рыцарь Чести", рассказывается в справке «Кавказского узла» "Рубати Мицаева: "волчица Ичкерии*" пригодилась Кадырову".

В своем Instagram**-аккаунте, у которого насчитывается 757 подписчиков, Магомадов публикует ролики с поддержкой властей Чечни и военной операции на Украине, а также развлекательные видео. Первый ролик датирован 4 января 2023 года.

YouTube-канал Магомадова создан 19 сентября 2022 года, на него подписаны 1,42 тысячи человек. За это время он опубликовал 196 видеороликов: свои выступления с критикой в адрес Ахмеда Закаева и выступления чеченских чиновников, в том числе Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Съезд, который посетил Магомадов, собрал более 4000 делегатов, сообщило 23 марта ЧГТРК "Грозный". Рамзан Кадыров 23 марта сообщил, что итогом работы съезда стала резолюция, в которой делегаты призвали представителей власти и общества" консолидировать усилия для дальнейшего социально-экономического развития Чечни, укрепления основ национальной идентичности, сохранения спокойной общественно-политической ситуации", отмечается в Telegram-канале главы Чечни.

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