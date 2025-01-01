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19:25, 1 января 2025

Энергокризис назван поводом для Грузии улучшить отношения с Абхазией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Властям Грузии следует помочь Абхазии в решении энергетических проблем, это открывает возможности для укрепления доверия и восстановления отношений, заявили грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом. Россия будет осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию до конца февраля и рассчитывают на исполнение Сухумом обязательств по соглашению об инвестициях, пояснила официальный представитель МИД России. Власти Абхазии заявили о необходимости экономии электроэнергии, чтобы ее хватило до конца первого квартала.

18 декабря стало известно, что власти Абхазии решили попросить электроэнергию у Грузии.  Тбилиси располагает ограниченными ресурсами для поставки электроэнергии в Абхазию, Ингури ГЭС уже работает при опасно низком уровне воды, а для поставок с ТЭС придется увеличивать мощности и закупать газ, считают эксперты в Грузии.  «Текущей зимой сама Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана, из-за холодов возросло ее потребление», - пояснил бывший министр энергетики Давид Мирцхулава. «У грузинских властей нет ресурсов для использования сложившейся ситуации в политических целях», - полагает профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

Тбилиси не реагировал на проблемы в энергетике Абхазии, тем не менее, это шанс улучшить отношения, считают аналитики.

Абхазия, отказавшись от многовекторной внешней политики, поставила себя в полную зависимость от России и выход для нее -  создание новых векторов отношений с Тбилиси и Европейским союзом, рассказала JamNews исследователь Тамта Микеладзе.

"Тбилиси должен быть политически и экономически готов предложить Абхазии альтернативы.Но Тбилиси этого не делает и, вероятно, не сделает. Во-первых, он сам находится в тяжелом политическом кризисе. Во-вторых, он находится на грани экономического кризиса. В-третьих, он отдалился от ЕС", - указала она, отметив, что к подобной ситуации в Грузии привели действия правительства "Грузинской мечты".

Психолог и конфликтолог Марина Элбакидзе полагает, что Грузия должна помочь Абхазии преодолеть энергетический кризис. Помимо  моарльнх принципов помогать тому,  кто в беде, "с политической точки зрения Грузия официально считает Абхазию частью своей территории, а, значит, абхазы — ее граждане", - указала она.. "Именно поэтому Грузия должна позаботиться о решении энергетического кризиса в Абхазии. Она делала это в прошлом, и будет правильно, если сделает это снова", - приводятся ее слова в публикации.

С ней согласился конфликтолог Зураб Бендианишвили. " Когда Абхазия, блокированная Россией, обращается за помощью к Грузии, не должно оставаться никаких вопросов о том, что должна делать страна, заявляющая о стремлении восстановить доверие и мирно разрешить конфликт. Кроме того, это может улучшить положение грузинского населения в Гальском районе, создать возможности для экономического сотрудничества и частично уменьшить влияние России в Абхазии", - подчеркнул он.

Грузия могла бы предложить Сухуми электричество на крайне выгодных условиях при условии решения проблемы майнинга, считает конфликтолог Паата Закареишвили. "Без таких условий, когда электричество используется крайне неэффективно и не поступает к населению, поставлять его было бы невозможно", - сказал он изданию/

Тбилиси должен оказать Абхазии более глубокую помощь в энергетическом секторе, но при определенных условиях, также уверен исследователь Вано Абрамишвили. "Например, сеть, в которой потери достигают 30 процентов (по словам местных энергетиков), должна быть отремонтирована, возможно, с софинансированием грузинской стороны. Ремонт может быть выполнен исключительно грузинскими компаниями, что позволит наладить больше человеческих связей (например, рабочие могут находиться там во время ремонта). Кроме того, ремонт должен сопровождаться интернет-администрированием и мониторингом со стороны Грузии. Поскольку энергетика Абхазии полностью зависит от электроэнергии, важно, чтобы Грузия начала содействовать развитию альтернативных источников энергии. <...> При этом помощь должна быть обусловлена, например, контролем майнинга. Без таких мер это теряет смысл", - сказал он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Власти Абхазии несерьезно относятся к энергетическим проблемам, заявил Дмитрий Маршания.  "Бюджет государственного таможенного комитета составляет 270 млн рублей, а дотации государства на энергетику - 200 миллионов рублей. Это все, что нужно знать об отношении к энергетике в нашей стране. Параметры бюджета должны быть существенно пересмотрены, это также касается резервных фондов, где никакого планирования нет. Эти фонды нужно существенно сокращать", - привела его слова 30 декабря "Нужная газета".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

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Автор: "Кавказский узел"

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