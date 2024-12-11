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15:55, 11 декабря 2024

Участники протестов в Тбилиси показали высокий уровень солидарности

Участники акции протеста в Тбилиси. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестов в Тбилиси помогали друг другу при разгонах акций, врачи раздавали защитные средства и оказывали помощь пострадавшим, рассказали журналисты. Неправительственные организации помогают задержанным оплачивать штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. к 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 10 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, силовики не стали разгонять протестующих.

Жесткий разгон акций протеста у парламента Грузии приводит к увеличению числа их участников, число демонстрантов варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч, указали грузинские аналитики. НПО объединились для помощи пострадавшим от действий силовиков.

О том, какую помощь оказывают участники акций протеста в Грузии друг другу и задержанным и арестованным активистам "Кавказскому узлу" рассказали журналист Владимир Роменский (Роменский Владимир Андреевич признан иностранным агентом) и политолог Арчи Сихарулидзе.

Журналист Владимир Роменский сообщил, что неоднократно делал репортажи во время акций на проспекте Руставели рядом с грузинским парламентом.

"Я всегда стараюсь отмечать солидаризацию, которую демонстрирует грузинское общество и те люди, которые не согласны с отказом от европейского пути развития для страны. На акции приходят люди, я встречал их не раз, которые угощают собравшихся горячим чаем. Например, я видел активиста из России, который приходит с термосом, он не лезет на баррикады, опасается задержания, интервью давал мне на камеру в маске, но отмечал, что для него важно поддерживать протестующих. Грузины сами раздают регулярно еду и напитки, кто-то приносит лобиани, такие пирожки с фасолью традиционные для Грузии", - рассказал он.

Журналист отметил и другие формы помощи участникам протеста. "Если ты попадаешь под газ, а я не раз попадал при разгонах, тут же находится в толпе рядом человек, у которого с собой есть физраствор, которым ты промываешь глаза и снова можешь видеть. Я так понимаю, что помимо выражения какой-то солидарности многие компании оказывают помощь, ранее некоторые аптеки, они вот этот самый физраствор просто людям раздавали", рассказал также Роменский.

По его словам, на акциях регулярно дежурят врачи. "Врачи, которые работают днем в больницах Грузии, выходят для того, чтобы поддержать протестующих. На свои рюкзаки, на каски они наклеивают красные кресты. Сейчас, наверное, этого меньше, но вот на пике протестов они раздавали  медицинские маски, которые хоть как-то помогают, если начинают травить газом. Однажды при мне выдавали очки для плавания, которые позволяют хоть как-то что-то видеть, если ты оказался в облаке этого газа. Поэтому солидарность, поддержка людей внутри этого сообщества очень высока", - пояснил Роменский..

В свою очередь, грузинский политолог Арчи Сихарулидзе сообщил, что ряд НПО в Грузии оказывают материальную помощь участникам протестов, в том числе тем, кто был задержан.

"Я знаю, что у некоторых ведущих НПО есть суммы на оплату штрафов, которые они оплачивают из зарубежных грантов. Есть многие другие НПО, которые оказывают юридическую помощь", - отметил он.

Между тем, по словам политолога, с уходом в отставку Саломе Зурабишвили НПО будет сложно заниматься такой поддержкой.

"Также, они (участники протестов) надеялись на помилование со стороны президента Грузии Зурабишвили. Она уходит и этот механизм будет исчерпан", - считает Сихарулидзе.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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