Махарадзе рассказал об избиении на акции протеста в Тбилиси

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Актер Тбилисского государственного драматического театра рассказал подробности нападения на него в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря группы людей, лица которых были скрыты масками, совершили нападения в центре Тбилиси на участников протестов против приостановки евроинтеграции. Среди пострадавших оказался актер Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.

Фото с акции протеста приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Махарадзе рассказал подробности нападения. "Передо мной стоит патруль, 30 типов, бьют меня дубинками и они смотрят… Меня бьют 10 минут. Они стоят, смотрят...", - сказал актер, слова которого приводит телеграм-канал "Грузия 24".

Гиорги Махарадзе - актер Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили. Он также много снимался в телесериалах. Особенную популярность Махарадзе принесли роли в сериалах "Тифлис" и "Подруги моей жены", говорится в посте.

Напомним, 7 декабря сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. В ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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