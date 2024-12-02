Власти Грузии заявили об участии несовершеннолетних в акциях протеста

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Представители грузинских властей сообщили об участии детей в акциях протеста и призвали родителей и законных представителей не подвергать их опасности.

Как писал "Кавказский узел", протестные акции сторонников евроинтеграции 1 декабря прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави. В Тбилиси протестующие провели шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Вечером спецназ задействовал специальные средства против протестующих возле здания парламента, а к полуночи протестующие начали забрасывать силовиков пиротехникой.

Вечером 1 декабря председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили сообщил в соцсетях, что был свидетелем сцены, как взрослый мужчина подбадривал несовершеннолетнего бросать камни в правоохранителей. "Ребенка могут намеренно использовать для совершения акта вандализма, и таким образом взрослый, используя его как оружие, пытается уйти от ответственности. Такие случаи должны быть оценены и квалифицированы обществом", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Ионатамишвили отметил, что на ребенке была соответствующая "экипировка", что заставляет думать, что "мы имеем дело с заранее подготовленной, организованной акцией". Он призвал участников митинга не привлекать к участию в акциях детей.

Со специальным заявлением выступил омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. Он призвал родителей и законных представителей несовершеннолетних, которые участвуют в акциях протеста, "немедленно убрать их из зоны полицейской операции, чтобы не причинить им вреда и не подвергать опасности их здоровье".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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