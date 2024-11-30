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15:56, 30 ноября 2024

Следователи проверяют законность разгона митинга в Тбилиси

Силовики на площади Свободы в Тбилиси. 28 ноября 2024 года. Кадр видео Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/32045

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи начали опросы задержанных и пострадавших при разгоне силовиками акций протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября в ночь на 30 ноября силовиками были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Действия силовиков расценены как превышение полномочий

Специальная следственная служба начала расследование на основании опубликованных в СМИ видеозаписей насилия силовиков в отношении протестующих и журналистов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, направленном сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Расследование ведется по статье о превышении служебных полномочий с использованием насилия или оружия, что предусматривает до восьми лет лишения свободы. «Служба посредством «горячей линии» на протяжении 24 часов получает сообщения от аппарата Народного защитника или изоляторов временного содержания, в связи с чем проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

Следователи изучают кадры, распространенные СМИ, опрашивают задержанных в изоляторах и в следственных органах, проводят экспертизы пострадавших, а также затребовали документацию из медучреждений.

По данным НПО "Ассоциация молодых юристов", силовики стреляли резиновыми пулями, при этом сотрудник Фонда гражданского общества Саба Брачвели получил ранение резиновой пулей в лицо. В отчете организации также говорилось, что полиция применила водометы на улице Читадзе и Чичинадзе, "что является однозначным жестоким обращением с мирными протестующими".

Кобахидзе заступился за полицейских и обвинил европейских политиков и оппозицию

МВД отражает нападение на конституционный строй Грузии, но полицейские во время разгона протестов не использовали ни одной резиновой пули, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Я хотел бы поблагодарить министра внутренних дел и каждого сотрудника полиции, которые вчера отразили нападение на конституционный строй Грузии и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии», - заявил он сегодня на пресс-конференции, трансляцию которой в эфире телекомпании «Мтавари архи» посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам премьера, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, включая пиротехнику. Несколько полицейских пострадали, потребовалась проведение хирургических операций. Если протестующие не будут применять насилие в отношении полицейских, тогда не будет ответной реакции, сказал он.

Радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну

Кобахидзе сообщил также, что протесты инспирированы из-за рубежа, поводом для них стал искусственный раскол общества по вопросу евроинтеграции страны. "Основная ответственность за вчерашний жестокий митинг также лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местной агентуре - пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий. Вчера всем стало ясно, что все прекрасно всё знают. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию", - сказал Кобахидзе.

По его словам, посол Евросоюза Павел Герчинский заявил о прекращении процесса евроинтеграции Грузии, что не соответствует действительности, страна продолжает этот внешнеполитический курс и выполняет свои обязательства.

29 ноября Павел Герчинский сообщил, что Грузия прекратила процесс интеграции в Евросоюз, хотя большинство населения страны хочет вступления в альянс.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили пояснил, что посол ЕС верно охарактеризовал действия властей Грузии: отказ от открытия переговорного процесса о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года означает приостановление процесса евроинтеграции, а не отказ от евроинтеграции.

«Кобахидзе не разбирается в этих вопросах, слова Герчинского он понял как приостановление Грузией евроинтеграции. Это нападки человека, несведущего в этом деле, он не знает международные отношения, он не знает европейскую интеграцию», - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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