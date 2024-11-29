Политологи оценили последствия отказа "Грузинской мечты" от евроинтеграции

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Отказ властей Грузии от европейских бюджетных санкций и введение персональных санкций погрузят страну в глубокий экономический кризис. Страна находится на перепутье и массовые протесты могут привести к повторным парламентским выборам или закручиванию властями гаек.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили. Сегодня протестующие вновь заблокировали движение у парламента, к зданию стянуты силовики и спецтехника.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил 29 ноября о том, что Грузия прекратила процесс интеграции в ЕС. Однако большинство населения страны хочет вступления в альянс.

"Я хочу сказать грузинскому народу, что Европейский Союз поддерживает вас, мы полностью понимаем ваш гнев, мы понимаем ваше отчаяние, мы понимаем, что большинство грузинского народа хотят, чтобы Грузия присоединилась к Европейскому Союзу. Это было заявленное желание всех правительств Грузии, включая предыдущее правительство", - сказал он 29 ноября. По словам Герчинского, ЕС ждал парламентских выборов, надеясь, что они придадут новый импульс взаимоотношениям Грузии с ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе счел это заявление неподобающим и обвинил посла ЕС в участии в предвыборной кампании радикальной части оппозиции. В случае продолжения подобного поведения посла вызовут в министерство иностранных дел, заявил Кобахидзе.

«Некоторое время мы воздерживались от дипломатического реагирования на подобные действия, однако все имеет свои пределы, и если мы не увидим изменения в поведении в будущем, как со стороны посла ЕС, так и других соответствующих послов, мы обязательно отреагируем. Мы говорим о дипломатической реакции", - сказал премьер-министр, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Грузинские эксперты по международным вопросам - аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили и бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили считают, что гражданское общество может сыграть ключевую роль в сложившейся ситуации в стране и направить ее в определенном русле.

"Протест будет возрастать и в итоге к этому может добавится сильное давление Евросоюза, возможно и США. Если протест не будет спадать, то им придется провести повторные выборы. Эти протесты могут продлиться год или два, все зависит от остроты и многих факторов, а может решиться в течение месяца. Предугадать фактически невозможно", - сказал Гоголашвили корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, если протесты будут острыми, то правительство может задуматься или пойти ва-банк – применять силу, ввести комендантский час, внедрить диктатуру, сократить свободу, отключить интернет. Он подчеркнул, что 130 сотрудников министерства иностранных дел и 50 сотрудников министерства обороны подписали под заявлениями о своем несогласии с приостановлением процесса евроинтеграции.

Гоголашвили предполагает, что введение персональных санкций может не дать результата, так как Иванишвили мог разместить свое имущество в «недемократических странах», но что касается других представителей правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», то санкции могут внести раскол в их рядах и они начнут сотрудничать с ЕС. На стране санкции и отказ от европейских грантов отразятся очень плохо и станут ударом по экономике, вложению инвестиций, стабильности национальной валюты лари, в результате увеличится безработица и ухудшится социальное положение людей.

Эксперт, комментируя вопрос заявления Кобахидзе с угрозами в адрес посла ЕС, сказал, что «это заявление – наглость». При том, что Герчинский использовал верную формулировку, а Кобахидзе не разбираясь в международных отношениях и евроинтеграции, показал себя «невежей и выскочкой, не проконсультировавшись у специалистов»."Для Кобахидзе Грузия - это игрушка и игра в премьер-министра - развлечение. Кобахидзе - марионетка Иванишвили (учредитель «Грузинской мечты») и он не должен так махать кулаками изображать из себя диктатора», - сказал Гоголашвили.

Давид Дарчиашвили предполагает, что люди могут опасаться принять участие в забастовках из-за возможного увольнения, а в стране нет нормального профсоюзного движения, чтобы это организовать. Однако в случае возникновения глубокого кризиса в стране, который затронет социальные вопросы, начнутся массовые протесты.

"Нужно ожидать и экономических осложнений и это уже выведет всех на протест. Инфляция, девальвация лари, невозможность совершать бюджетные выплаты. Все это будет, если Грузия будет изолирована, но неизвестно через какой период это произойдет, так как неизвестно, какие подушки безопасности есть у властей. Экономические трудности для изолированных стран - это само собой разумеющееся. Для части населения главные именно социально-экономические проблемы», - сказал он.

По его мнению, Иванишвили и представители «Грузинской мечты» «смирились» с введением санкций и стараются бороться до конца и их действия направлены в сторону репрессий. "В отношениях с Западом, они действуют, торгуясь - у кого быстрее сломается воля. Этим они хотят убедить европейцев пойти на компромиссы", - сказал он.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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