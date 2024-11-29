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20:09, 29 ноября 2024

Полиция Грузии обвинила активистов в угрозе стратегическим объектам

Спецтехника стянута к парламенту Грузии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николай Левшиц от 29.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20618

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило  о планах демонстрантов в Тбилиси блокировать стратегические объекты, а также использовать «предметы и вещества, которые угрожают мирному характеру собрания». К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. «Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили. Сегодня вечером участники акции протеста против приостановки евроинтеграции перекрыли движение на площади у парламента Грузии. Журналисты провели акцию в поддержку коллег, пострадавших при разгоне протестов минувшей ночью.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

МВД Грузии заявило, что ему известно о планах демонстрантов в Тбилиси блокировать стратегические объекты, а также использовать «предметы и вещества, которые угрожают мирному характеру собрания», сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

«В целях пресечения насильственных действий МВД применит специальные меры принуждения, а участники понесут уголовную ответственность», - предупредил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

На данный момент МВД демонстрирует подготовку к разгону акции, но на вмешивается в происходящее. Участники протестной акции тем временем проводят очередной воспитательный сеанс с полицейским кордоном, говорится в публикации.

К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.  Среди спецтехники замечен автомобиль со звукоподавлением, сообщил в своем Telegram-канале Николай Левшиц.

Дарахвелидзе также призвал участников акции "воздержаться от того, чтобы иметь при себе любые предметы или вещества, которые создают реальные риски потери мирного характера собрания", сообщило "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" также писал, что здание Центризбиркома Грузии перед парламентскими выборами включено в список стратегических объектов, за блокаду которых предусмотрена уголовная ответственность Помимо здания Центризбиркома в список включены здания правительства, прокуратуры, патриархии и других государственных и жизненно важных объектов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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