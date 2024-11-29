Сторонники евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии

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Участники акции протеста против приостановки евроинтеграции перекрыли движение на площади у парламента Грузии. Журналисты провели акцию в поддержку коллег, пострадавших при разгоне протестов минувшей ночью.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. «Ассоциация молодых юристов Грузии» заявила о применении полицией неправомерной силы к протестующим в Тбилиси и нескольких десятках пострадавших. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Колонна студентов пришла к парламенту, участники акции протеста перекрыли движение на площади у парламента Грузии, сообщило Paper Kartuli.

На площади Республики в Тбилиси также ikf акция солидарности журналистов. Собравшиеся несут фотографии репортеров и операторов, которые были избиты минувшей ночью спецназом во время разгона акции протеста.

Журналисты провели акцию солидарности у площади Республики. Представители различных СМИ выразили солидарность с теми коллегами, которые при исполнении служебных обязанностей подверглись физической расправе со стороны полицейских сил во время акции протеста 28 ноября. В руках участники акции держат фотографии пострадавших при разгоне протестов. С площади республики сотрудники масс-медиа направились шествием к парламенту, сообщило "Интерпрессньюс".

Известно о более 20 пострадавших представителях СМИ, которые работали на акции. У некоторых переломы лицевых костей и ребер, сообщило агентство "Новости Грузия".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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