Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

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Бригады скорой помощи доставили в больницы 33 человек, пострадавших при разгоне протестов у парламента Грузии. Премьер-министр поблагодарил силовиков, заявив, что они предотвратили насилие.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. «Ассоциация молодых юристов Грузии» заявила о применении полицией неправомерной силы к протестующим в Тбилиси и нескольких десятках пострадавших. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Бригады скорой помощи доставили с акции протеста в Тбилиси в различные медицинские учреждения 33 человек, в том числе 13 участников акции, четырех представителей СМИ и 16 сотрудников МВД. жизни пострадавших опасность не угрожает, состояние их здоровья стабильное, часть из них уже покинула медучреждение, сообщил Минздрав Грузии.

«Несколько пострадавших остаются в клинике в соответствии с рекомендациями медиков», - процитировало слова представителей Минздрава "Интерпрессньюс".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность полиции после жесткого подавления протестной акции в Тбилиси.

"Хочу поблагодарить МВД, каждого сотрудника полиции, министра внутренних дел, которые, следуя принципу соразмерности, предотвратили насилие и установили порядок на проспекте Руставели" - привело его слова агентство "Новости Грузии".

По его мнению, события стали следствием "заранее организованного и спланированного насилия радикальной оппозиции". "Когда происходит насилие такого масштаба, естественно, существует высокий риск того, что пострадают гражданские лица, включая журналистов", — заявил Кобахидзе.