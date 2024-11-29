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06:14, 29 ноября 2024

Правозащитники сообщили о десятках пострадавших на акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

«Ассоциация молодых юристов Грузии» заявила о применении полицией неправомерной силы к протестующим в Тбилиси и нескольких десятках пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили. 

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Разгон акции протеста на проспекте Руставели в ночь на 29 ноября незаконен и проводится с применением непропорциональной силы, от действий полиции пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, указывает неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов». 

Неправительственная организация призвала сотрудников МВД не подчиняться незаконным приказам о разгоне мирных протестующих и обнародовать в медицинских целях состав использованных против демонстрантов химических средств, чтобы врачи могли оказать необходимую помощь пострадавшим.

«Есть доказательства нарушения стандартов использования активных специальных средств, среди которых целенаправленное впрыскивания в лицо перцового спрея, использование водомета и химических веществ», - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитники напомнили, что министерство внутренних дел Грузии 21 октября признало, что полицейские смешивали при разгоне акций протеста весной этого года слезоточивый газ со струей водомета. Подобная практика запрещена, поскольку неизвестен уровень концентрации химических веществ в воде, а это представляет серьезный риск для здоровья: когда химическое вещество оседает на одежде, то человек уже не может избежать его воздействия и контролировать качество и продолжительность воздействия химического вещества на человека невозможно. 

«Учитывая то, что возрастают риски для здоровья, концентрации химических веществ и продолжительность воздействия, смешивание воды и химических веществ нарушает обязанность правоохранительных органов минимизировать урон», - говорится в заявлении НПО.

Смешивание воды и химических веществ, по мнению офиса Высшей комиссии по правам человека ООН, несет урон, в том числе высокий риск физической боли, а  применение водомета в холодную погоду расценивается как отдельный вид бесчеловечного обращения.

За несколько минут до начала разгона акции протеста министерство внутренних дел заявило, что протестующие противостояли полицейским, мобилизованным у здания парламента, и оскорбляли их. Во время разгона акции пострадали несколько десятков человек, среди которых журналисты. Один из пострадавших – оператор-стрингер Гиви Пеикришвили сообщил, что на акции протеста он работал без противогаза.

«Во время разгона пустили очень много газа. Мне стало плохо, я, теряя сознание, смог дойти до скорой помощи, которая стояла неподалеку. Давление упало до 80/40, мне сделали переливание крови. Хотели госпитализировать, но я отказался», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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