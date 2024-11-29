Противостояние полиции и демонстрантов продолжается в Тбилиси

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Силовики в Тбилиси применили водометы против протестующих сторонников евроинтеграции, некоторые участники акции задержаны, но демонстранты отказываются расходиться.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции 28 ноября вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси. Оттесняя протестующих от служебного входа в парламент Грузии, полицейские применили к демонстрантам силу и спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

После стычек протестующих и силовиков полиция установила у бокового входа в парламент на улице Чичинадзе в Тбилиси кордон спецназа и вывела против демонстрантов водомет. Спецназ, выдвинувшийся с площади Свободы против участников акции, также привел в действие водометную машину, однако протестующие не расходятся и продолжают протест с криками: «Рабы!», передал корреспондент “Кавказского узла”.

Полицейские ограничили передвижение протестующих и задерживают участников митинга. От применения слезоточивого газа и перцовых баллончиков пострадали несколько журналистов, в том чисоле корреспондент "Телевидения Аджарии" - он потерял сознание и ему потребовалась медицинская помощь.

Во время акции протеста на проспекте Руставели пострадал также оператор "ТВ Первого" Нико Кокая, который вел прямой эфир с камерой в руке - спецназовец распылил ему в лицо с близкого расстояния перцовый газ, сообщает “Пирвели”.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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